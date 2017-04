O solutie bizara: La intrarea in Cluj va scrie MVNICIPIVM AELIVM NAPOCENSE AB IMPERATORE HADRIANO CONDITVM/ Boc pune placute nu doar in romana, maghiara si germana si ci in latina.

Citeste si despre propunerea istoricului Lucian Boia: Ce-ar fi sa rebotezam orasul inca odata, si din Cluj-Napoca sa-l facem Cluj?

Boc a organizat azi o conferinta de presa pentru a promova ideea la care a ajuns dupa ce s-a consultat cu istoricii universitatii Babes-Bolyai privind la modul in care trebuie sa arate placutele de intrare in oras.In cel mai bun caz nu va avea denumirea in trei limbi: romana, maghiara si germana, dar si latina. Aceasta pentru ca, spune Boc, Clujul a fost primul municipiu din actualul teritoriu al Romaniei care a primit acest titlu de la imparatul roman, in jurul anului 100 era noastra. "Sunt mai multe elemente in calcul. Pentru a gasi o solutie m-am adresat UBB cu o solicitare prin care am cerut un punct de vedere, o parere cu privire la modul de rezolvare a acestei probleme, care sa sublinieze dimensiunea multiculturala, istorica si europeana a municipiului", spune Boc intr-o conferinta de presa.A primit doua variante: una, "o reprezentare in integrum a intregii dimensiuni a orasului din cele mai vechi timpuri pana in prezent, care sa sublinieze evolutia acestui oras si sa o racordeze la timpul viitorului", acestea sunt cuvintele primarului. "Clujul e primul municipiu din Romania actuala care a facut parte acum doua milenii din imperiul roman, amintirea acelui timp e inca foarte actuala si acel vechi nume latinesc trebuie rememorat mereu si cunoscut de generatiile succesive".A doua varianta propusa e integral in limba latina.Prima varianta prezentata de primar cu versiunea indicatoarelor care vor fi aplasate la intrarea in oras a fost redactata gresit in ceea ce priveste Kolozsvar-ul. Asa ca Boc a cerut oamenilor din aparatul tehnic sa aduca o noua versiune.Potrivit primarului, decizia stinge si conflictul din instanta cu Musai-Muszaj si este si ceea ce sustine si municipalitatea.Edilul Emil Boc a fost presat public sa ia de buna (fara sa faca recurs) decizia prin care Tribunalul Cluj a dispus montarea de platute la intrarile in Cluj, atat in romana, cat si in maghiara, pe aceeasi suprafata.Citeste stirea integral pe ActualdeCluj.ro