Taximetristii din Cluj protesteaza impotriva Uber: Aici e Cluj Napoca, Romania, nu colonie americana. Plecati acasa, hotilor!

Zeci de taximetristi au protestat vineri impotriva Uber, cerand ca aplicatia care activeaza in patru orase din tara sa fie scoasa in afara legii. Uber s-a lansat la Cluj in august anul trecut si de atunci a fost in centrul controverselor. Taximetristii din Cluj si-au facut asociatie si au dat in judecata firma prin care compania opereaza in Romania, Uber Systems SRL, scrie Actual de Cluj.Dosarul a fost inregistrat la tribunal in 4 noiembrie. Urmatorul termen e programat pe 28 aprilie.Cateva zeci de taximetristi clujeni au protestat vineri intr-o parcare impotriva gigantului Uber si cer instantei sa scoata serviciul in afara legii. ¬Protestul nostru e in instanta¬, spun ei; pana la primul termen pe fond, programat peste doua saptamani, acestia au protestat vineri cu hartii A4 lipite de parbrize, dar si cu un mars din parcarea Salii Sporturilor pana in parcarea strandului Sun si apoi in Manastur.