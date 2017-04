Reactia MAE la atacul american din Siria: Actiunea SUA constituie o reactie ferma la atrocitatile comise in urma atacului cu arme chimice. Romania este solidara cu Aliatii si partenerii nostri

Romania reitereaza condamnarea ferma a atacului chimic intreprins asupra localitatii Khan Sheikhoun din provincia Idlib, din 4 aprilie 2017, soldat cu victime in randul populatiei civile, inclusiv copii.Actiunea SUA din 7 aprilie 2017 constituie o reactie ferma la atrocitatile comise in urma atacului cu arme chimice. Romania este solidara cu Aliatii si partenerii nostri.Romania sprijina orice efort destinat incetarii conflictului din Siria care, in cei sase ani de la declansare, a condus la pierderi substantiale de vieti si distrugeri de bunuri materiale si, in acelasi timp, a generat un focar de instabilitate regionala, terorism si migratie necontrolata.Romania sustine in continuare identificarea si implementarea unei solutii politice a crizei siriene, prin intermediul unui proces de tranzitie politica inclusiv, coordonat de Siria, pe baza rezolutiilor relevante ale Consiliului de Securitate, in special a Rezolutiei 2254 a Consiliului de Securitate al ONU si a Comunicatului de la Geneva (2012). Aceste elemente de conduita au fost reiterate recent de Romania, cu ocazia Conferintei de la Bruxelles privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii, desfasurata la 5 aprilie 2017.Pana la momentul producerii atacului, de la inceputul conflictului sirian, nu au fost inregistrate cazuri de cetateni romani decedati sau raniti pe teritoriul Siriei ca urmare a actiunilor armate.Ambasada Romaniei la Damasc a intreprins demersuri pe langa autoritatile siriene pentru obtinerea de date oficiale referitoare la cetateni romani care pot fi afectati in urma atacului.Celula de Criza a MAE este activa in continuare si face toate demersurile in sprijinul cetatenilor romani.De la inceputul conflictului in anul 2011, MAE a acordat asistenta consulara cetatenilor romani aflati in Republica Araba Siriana, ca urmare a situatiei precare de securitate de pe teritoriul acestui stat.In perioada de referinta au fost continuate, in conditii de siguranta, actiunile de repatriere a cetatenilor romani si membrilor de familie ai acestora, care au solicitat sprijin in acest sens - a fost repatriat un numar de peste 728 de cetateni romani si membri de familie ai acestora, in cooperare cu Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM).Inca de la debutul conflictului, din 2011, MAE a emis recomandari ferme cetatenilor romani care se aflau in Siria de a parasi de urgenta teritoriul acestui stat prin mijloace de transport inca operationale si de a contacta misiunile Romaniei din teritoriu pentru a-si inregistra prezenta in regiune, astfel incat sa poata beneficia de asistenta si protectie consulara.Totodata, avand in vedere profesionalismul dovedit in gestionarea cu succes a numeroase situatii de criza, dar si ca o recunoastere a capacitatii Romaniei de a actiona, prin intermediul serviciului sau consular, in zone si situatii sensibile, o serie de state au apelat la sprijinul tarii noastre in vederea preluarii asistentei consulare a cetatenilor lor in Siria: Republica Franceza, Republica Moldova, Australia, Canada.