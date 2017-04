Secretomania din jurul Legii salarizarii unitare

"S-a discutat mai mult la partid, s-a lucrat legea, si destul de putin in minister. A fost si o secretomanie in ceea ce priveste aceasta lege, pentru ca am tot negociat-o cu sindicatele, am tot schimbat grilele de salarizare ca sa putem sa corectam toate disfunctionalitatile si nu voiam sa apara in presa, pentru ca aparea un salariu si maine ne trezeam ca trebuia sa corectam aceste salarii si atunci automat ori paream neseriosi ori parea ca am dat o informatie falsa. De aceea nici angajatii ministerului nu stiau care sunt grilele de salarizare.(...) Legea salarizarii unitare s-a lucrat in proportie de 80% la partid si nu inteleg de ce e aceasta mirare ca o trimitem la Parlament...", a spus ministrul, zilele trecute, la Antena 3, potrivit Agerpres.Initial, proiectul legii trebuia promovat de catre Guvern, dupa o dezbatere publica de 30 de zile, conform legii. Dupa ce era aprobat de catre Guvern, s-ar fi dus in Parlament, unde urmau ale dezbateri in comisii. Insa, PSD si ALDE s-au razgandit, anuntand zilele trecute ca va fi initiativa parlamentara. Practic, vor sari etapa Guvernului, proiectul intrand direct in dezbatere parlamentara. Insa, timpul pentru dezbatere va fi foarte scurt, in conditiile in care coalitia doreste ca proiectul sa intre in vigoare chiar de la 1 iulie. De altfel, Lia Olguta Vasilescu a spus ca doreste ca proiectul sa fie adoptat pana la sfarsitul lunii mai, pentru a fi timp pentru reluarea procedurii parlamentare, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va respinge legea si o va intoarce in Parlament. Urmeaza o perioada mai relaxata, cu minivacante de Paste si de 1 mai. Practic, ar fi doar luna mai dedicata dezbaterilor, fiind prea putin pentru o lege atat de importanta."Din punct de vedere tehnic, au exclus total dezbaterea", a spus Bogdan Hossu pentru HotNews.ro, care se declara nemultumit ca sindicatele nu au avut acces la proiect. El crede ca, de fapt, Coalitia de guvernare grabeste lucrurile pentru a fi majorate mai repede indemnizatiile alesilor. Dupa cum declara ministrul muncii, proiectul prevede un raport intre cel mai mare si cel mai mic salariu platit din fonduri publice de 1 la 12. Cel mai mare salariu il va avea presedintele, urmat de presedintii celor doua camere ale Parlamentului, presedintele Inaltei Curti si presedintele CCR, premier, unde se aplica un coeficient de 11. Parlamentarii vor avea un coeficient 8, pentru primarul Capitalei, se aplica un coeficient de 9, iar pentru viceprimar de 8, la fel ca si la presedintii de consilii juedtene. Un primar de localitate cu peste 300.000 locuitori se aplica un coeficient de 8, in timp ce primarul cu cel mai mic salariu va fi cel al unei localitati cu maxim 3.000 de locuitori, unde se aplica un coeficient de 3.Bogdan Hossu mai critica si intentia ca la legea salarizarii unitare, administratia locala trebuie sa aiba o abordare separata, asa cum a spus recent seful PSD Liviu Dragnea. Acesta considera ca pentru autoritatile locale va fi stabilit un nivel minim de salarizare, insa "la maxim sa hotarasca fiecare". Hossu spune ca "se va crea o mafie prin care sefii vor face tot ce vor". "In momentul in care declara ca primarul stabileste salariul inseamna ca vor exista discriminari multiple in structura de functii".Liderul de sindicat mai considera ca in urma aplicarii Legii, sectorul privat "va fi demobilizat". Aceasta pentru ca va fi mult mai avantajoasa munca in sectorul public.Legat de sporuri, a spus ca nue ste clar daca voucherul de vacanta si indemnizatiile de hrana vor face parte din acea cota de 30%. Potrivit declaratiilor politice, proiectul ar prevedea o plafonare a anvelopei a sporurilor la 30% pe institutie, nu pe persoana care beneficiaza de astfel de sporuri. Lia Olguta Vasilescu a spus ca un politist care lucreaza in strada poate ajunge la un spor de 70-80%, insa cei din birou "vor trebui sa ajunga la sporuri mai mici".Nu este clar nici ce salarii vor scadea. Ministrul muncii a spus ca vor fi anumite salarii care vor fi reduse, pentru ca sunt institutii unde salariile sunt total scapate de sub control. "Sunt salarii care scad dupa acest proiect de lege. Nu este o institutie pe de-antregul, dar sunt angajati din anumite institutii care aveau salarii total scapate de sub control. Daca vreti, va dau un singur exemplu: consilier de ministru care avea 9.000 de lei. Cum putem sa lasam asa ceva? Ca nu puteam sa ducem toti consilierii de ministri la 9.000 de lei. E logic sa scada salariul acestei persoane? E logic", a spus joi Lia Olguta Vasilescu. Probabil vor mai fi reduse si alte salarii, nu doar ale acelor consilieri.Un principiu dupa care se ghideaza noul proiect, conform declaratiilor liderilor politici, este ca nu vor exista salarii ale subalternilor mai mari decat cele ale sefilor. Bogdan Hossu critica aceasta idee, spuna ca "seful va deveni un stapan". "In Romania exista doua categorii de bugetari - bugetarii si bugetarii de lux - si nu putem sa ne permitem si nici nu e logic sa existe functii sub functia cea mai inalta dintr-o institutie care sa fie mai bine platita decat seful institutiei. Nu se regaseste nicaieri lucrul acesta", a spus Calin Popescu Tariceanu.O alta discutie, foarte importanta de altfel, este cum vor putea fi sustinute bugetar toate majorarile salariale. Lia Olguta Vasilescu sustine ca impactul bugetar este de 32 de miliarde de lei pana in 2020. PSD si ALDE vor trebui sa explice in Parlament de unde va fi acoperita aceasta suma.Reamintim caVasilescu a precizat ca primele majorari vor avea loc de la 1 iulie 2017 pentru militari si politisti, iar de la 1 ianuarie 2018 cresc salariile medicilor si asistentelor, insa salariile din sectorul sanatatii vor ramane aceleasi pana in 2022 deoarece din 2018 este acordata intreaga crestere salariala prevazuta in lege. Raportul dintre cel mai mic salariu din sectorul public si cel mai mare este de 1 la 12.