Cel mai inalt oficial din Comisia Europeana resposabil direct de justitie, Frans Timmermans, vine la Bucuresti sa stea de vorba cu cetatenii

Dialogul cu Timmermans ar urma sa aiba loc la Muzeul National de Arta, pe 20 aprilie, de la ora 17.30, potrivit a anuntat Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, printr-un eveniment postat pe Facebook Potrivit sursei citate, dialogul va avea ca tema viitorul Uniunii Europene, in contextul celor 5 scenarii scoase in dezbatere publica de catre Comisia Europeana."Vrei sa discuti despre viitorul Uniunii Europene si despre modul in care ea ar putea raspunde mai bine nevoilor si preocuparilor tale? Vrei sa stii care sunt scenariile propuse si cum poti sa te implici activ in dezbaterea lor? Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, va discuta aceste teme joi, 20 aprilie 2017, incepand cu ora 17.30, in sala Auditorium (Muzeul National de Arta, Bucuresti, sector 1)" - astfel ii invita Reprezentanta CE pe romani la eveniment.Cei interesati se pot inscrie la discutii AICI Reamintim ca, pe 29 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, in urma evaluarii facute de el, a decis sa nu declanseze procedura de demitere a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, si a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi. In conferinta de presa cand a facut acest anunt, ministrul a precizat ca urmeaza sa aiba o intalnire, la Bucuresti, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Reamintim ca Timmermans, om politic laburist, din familia politica europana a Socialistilor si Democratilor, din care face parte si PSD, a avut cele mai prompte si mai dure pozitii impotriva masurilor decise de Guvernul PSD-ALDE de la Bucuresti, in domeniul justitiei.In 2 februarie, intr-o dezbatere la Parlamentul European, Olandezul Timmermans a facut apel la liderii din Romania sa nu faca pasi inapoi in domeniul justitiei, referindu-se la ordonanta de Urgenta 13/2017, privind dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu si restrictionarea denunturilor penale."Va rog, nu faceti pasi in sens opus", a spus Timmermans, referindu-se la lupta anticoruptie din Romania."In ultimii 28 de ani, am urmarit evolutiile din Romania. Si daca vedem progresele facute in toata aceasta eprioada nu putem decat sa fim impresionati de vointa poporului roman sa fie o democraie europeana functionala. Aeasta evolutie se regaeste si in recentul raport MCV al Comisiei Europene. Am evaluat progresele din ultimii 10 ani din MCV. Putem spune ca astazi Romania se afla in ultima etapa a acestui maraton spre consolidarea statului de drept, etapa inainte ca acest proces sa devina ireversibil. Si in acest context este ingrijorator ceea ce am vazut in ultimele zile. Ordonantele de urgenta si proiectul de lege care sunt elemente negative in lupta impotriva coruptiei, sunt un pas inapoi in evolutia din ultimii 10 ani si fac apel la Guvernul roamn sa regandesca ceea ce a facut, si cu OUG si cu proiecul de lege.Ca orice tara europeana, Romania merita politicieni si guverne care spijina lupta impotriva coruptiei. Societatea roamna merita sa fie libera de coruptie. In Romania s-a facut progrese extraordinare. De ce pe ultimii metri ai acestui maratn sa o ia in directia opusa? Daca se adopta legislatia, aceasta poate sa influenteze si modul cum fondurile europene sunt investite in Romania", a mai spus numarul doi din Executivul Uniunii Europene.