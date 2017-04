Ce legaturi sunt intre Romania si Siria: o comunitate importanta de romani, plus ambasada la Damasc care ajuta alte state occidentale

Context:

In acest moment, ambasada Romaniei e singura ambasada a unui stat membru al Uniunii Europene care activeaza in capitala Siriei, unul dintre motive fiind tocmai existenta comunitatii de romani. Avand ambasada functionala la Damasc, Romania a preluat protectia si asistenta consulara a unor state aliate, precum Franta, Australia, Canada si Republica Moldova.Ambasada Romaniei la Damasc e condusa de ambasadorul Danut-Florin Sandovici.Comunitatea romaneasca din Siria e formata in majoritate din femei casatorite cu cetateni sirieni si copiii acestora.Romania a stabilit relatii diplomatice cu Republica Araba Siriana la 9 august 1955, la nivel de legatie, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. In perioada 1958 - 1961, Legatia Romaniei la Damasc a functionat cu statut de Consulat general, iar la 10 octombrie 1961, dupa iesirea Siriei din Uniunea cu Egiptul, relatiile diplomatice romano - siriene au fost reluate, la nivel de ambasada.In august 1969, ca urmare a ridicarii nivelului de reprezentare diplomatica romano-israeliana, guvernul sirian a intrerupt relatiile diplomatice cu Romania. Restabilirea lor a avut loc la 19 octombrie 1972.Ambasada Siriei la Bucuresti este condusa, din octombrie 2007, de ambasadorul Walid Ali Othman.