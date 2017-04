Romanca ranita in atacul de la Londra a murit

Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a confirmat pentru Agerpres decesul romancei. El a precizat ca tanara romanca a decedat joi seara si ca va acorda ajutorul necesar pentru repatrierea acesteia. "Aseara tarziu (a incetat din viata - n.red.). Familia ei deocamdata este in tara. Desigur ca o sa le dam tot ajutorul necesar pentru repatrierea corpului in momentul in care se va pune problema", a afirmat Dan Mihalache.Andreea Cristea mergea impreuna cu partenerul sau, tot roman, pe podul Westminster, in ziua in care teroristul, la volanului unei masini 4x4, a intrat in pietoni, inainte de a injunghia mortal un politist la intrarea in Parlamentul britanic.Presa britanica a difuzat imagini cu momentul in care arhitecta romanca din Constanta a fost aruncata de pe podul Westminster, in momentul atacului terorist.