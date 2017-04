Curtea de Apel Bucuresti, asteptata sa dea o decizie in dosarul atentatului dejucat la Targu Secuiesc

Curtea de Apel Bucuresti a judecat ultimul termen din dosar in 24 martie, cand a respins cererea procurorilor, de inlocuire a controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Zoltan Szocs.

Instanta a dispus, astfel, mentinerea controlului judiciar pentru ambii inculpati, Zoltan Szocs si Beke Istvan Attila.

La ultimul termen al procesului, procurorul a cerut condamnarea la inchisoare cu executare a inculpatilor, precum si interzicerea miscarii din care faceau parte, in timp ce aparatorii au solicitat achitarea clientilor lor.

Procurorul DIICOT a aratat ca, dupa perchezitiile anchetatorilor, Zoltan Szocs era ingrijorat de cele intamplate si a influentat martorii, iar Beke Istvan Attila chiar intentiona sa confectioneze o bomba.

La randul sau, avocatul lui Zoltan Szocs a aratat ca nu se poate vorbi in acest dosar de actiuni impotriva ordinii constitutionale, in timp ce avocatul lui Beke Istvan a spus ca tentativa de atentat putea fi retinuta in sarcina clientului sau daca dispozitivul ar fi fost asamblat sau daca il confectiona, il amplasa si nu functiona.

In ultimul cuvant, Zoltan Szocs a sustinut, prin translator, ca nu a instigat pe nimeni, niciodata, iar Beke Istvan a spus ca cea mai sigura arma impotriva minciunii este adevarul, adaugand ca nu a avut nicio intentie sa detoneze "ceva" de 1 Decembrie.

Pe 19 mai 2016, Beke Istvan si Zoltan Szocs au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT in dosarul in care sunt acuzati ca intentionau sa detoneze un dispozitiv exploziv artizanal in timpul manifestatiei de Ziua Nationala a Romaniei, la Targu Secuiesc.

Beke si Szocs sunt membri ai gruparii Miscarea de Tineret "64 de Comitate" (HVIM) Transilvania, parte a gruparii maghiare omonime, de extrema-dreapta si care militeaza pentru unificarea comunitatilor maghiare din afara Ungariei.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DIICOT, incepand din 2014, in Romania a fost semnalata preocuparea unor cetateni straini si cu dubla cetatenie pentru alimentarea interesului membrilor extensiei in Romania a structurii nationalist-extremiste ungare "Miscarea de Tineret 64 de Comitate" - HVIM de a initia actiuni violente cu scopul de a materializa obiectivele autonomiste si revizioniste promovate prin mesaj public de membrii respectivei organizatii iredentiste, respectiv refacerea "Ungariei Mari".

Astfel, in 10 octombrie 2015, intr-o sedinta la care au participat membrii organizatiilor locale ale extensiilor in Romania ale HVIM Ungaria, Zoltan Szocs, presedintele HVIM Transilvania, i-a trasat lui Beke Istvan, presedinte al organizatiei Targu Secuiesc a HVIM Transilvania, sarcina de a confectiona un dispozitiv exploziv improvizat pe care sa-l detoneze in public, in judetul Covasna, la data de 1 decembrie 2015, "in timpul manifestatiilor prilejuite de sarbatorirea de catre etnicii romani a Zilei Nationale a Romaniei", mai spun anchetatorii.