Olguta Vasilescu: Vor fi salarii care vor scadea dupa adoptarea Legii salarizarii unitare

"Nu am spus niciodata acest lucru (ca niciun salariu nu va scadea - n. red.). Nu am spus niciodata ca va fi in lege trecut ca nu va scadea niciun venit. Pentru ca sunt salarii care scad dupa acest proiect de lege. Nu este o institutie pe de-antregul, dar sunt angajati din anumite institutii care aveau salarii total scapate de sub control. Daca vreti, va dau un singur exemplu: consilier de ministru care avea 9.000 de lei. Cum putem sa lasam asa ceva? Ca nu puteam sa ducem toti consilierii de ministri la 9.000 de lei. E logic sa scada salariul acestei persoane? E logic. Si atunci cum sa scriu eu in legea salarizarii unitare ca garantam? E si o prostie asta, hai sa fim seriosi. Cum sa scriem asa ceva?", a spus Lia Olguta Vasilescu.Co-presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a intervenit in discutie si a spus ca in noua lege nu vor exista salarii ale subalternilor mai mari decat cele ale sefilor."In Romania exista doua categorii de bugetari - bugetarii si bugetarii de lux - si nu putem sa ne permitem si nici nu e logic sa existe functii sub functia cea mai inalta dintr-o institutie care sa fie mai bine platita decat seful institutiei. Nu se regaseste nicaieri lucrul acesta", a spus Tariceanu. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat, joi, la Sinaia, proiectul Legii salarizarii unitare, in forma agreata de coalitia guvernamentala. Vasilescu a precizat ca primele majorari vor avea loc de la 1 iulie 2017 pentru militari si politisti, iar de la 1 ianuarie 2018 cresc salariile medicilor si asistentelor, insa salariile din sectorul sanatatii vor ramane aceleasi pana in 2022 deoarece din 2018 este acordata intreaga crestere salariala prevazuta in lege.Raportul dintre cel mai mic salariu din sectorul public si cel mai mare este de 1 la 12.