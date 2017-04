Noile salarii ale demnitarilor: indemnizatiile presedintelui si prim-ministrului scad, ale parlamentarilor se dubleaza

"La presedintele Romaniei coeficientul este 12 (raportat la salariul minim pe economie - n. red.), fiind cel mai mare salariu din Romania. Dupa care sunt, in ordine descrescatoare: presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Curtii Constitutionale - 11, premierul Romaniei, la fel, 11. Apoi avem judecatorii de la ICCJ si de la CCR la 10,5. Ministrii sunt la coeficientul 10, secretarii de stat - 7,4, parlamentarii la 8", a declarat Lia Olguta Vasilescu.Practic, salariile celor mai inalti demnitari in stat vor scadea potrivit noii legi a salarizarii. In prezent, presedintele Romaniei, prim-ministrul si presedintii Parlamentului castiga 21.540 lei brut pe luna, iar de la 1 iulie ar urma sa primeasca 17.400 lei brut pe luna presedintele si 15.950 lei brut pe luna sefii Legislativului.De asemenea, ministrii au in prezent o indemnizatie de 19.055 lei brut pe luna, iar din iulie vor primi mai putin, adica 14.500 lei brut pe luna.Salarii la nivelul presedintilor Parlamentului vor avea de la 1 iulie 2017 si presedintele ICCJ si cel al CCR, adica 15.950 lei brut pe luna.Potrivit proiectului legii salarizarii unitare, judecatorii CCR si cei ai ICCJ vor primi 15.225 lei brut pe luna.In ierarhia salariilor, urmeaza parlamentarii, care vor primi din iulie 11.600 lei brut pe luna, aproximativ dublu fata de cat primesc in prezent.La randul lor, secretarii de stat vor primi un salariu de 10.730 lei brut pe luna din iulie, o crestere consistenta fata de cat au in prezent.De asemenea, Olguta Vasilescu a prezentat si salariile din administratia publica locala."Pentru primari si viceprimari avem asa: primarul general al Capitalei - 9 (coeficientul raportat la salariul minim pe economie - n. red.), viceprimarul Capitalei - 8, presedintele Consiliului Judetean - 8, vicepresedintele Consiliului Judetean - 7, primarul de localitate cu peste 300.000 de locuitori - 8, primar de localitate cu peste 200.000 de locuitori - 7,5 si de aici incolo scad pana la ultimul in ierarhie, viceprimar de localitate cu pana la 3.000 de locuitori - 3", a anuntat ministrul Muncii.In sume brute, salariile din administratia locala arata astfel: primarul general al Capitalei - 13.050 lei, viceprimarul Capitalei - 11.600 lei, presedintele de Consiliu Judetean - 11.600 lei, vicepresedintele Consiliului Judetean - 10.150, primarul de localitate cu peste 300.000 de locuitori - 11.600 lei, primarul de localitate cu peste 200.000 de locuitori - 10.875, viceprimarul de localitate cu sub 3.000 de locuitori - 4.350 lei.