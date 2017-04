Tudorel Toader: Am trimis la CSM, DNA, DIICOT si PICCJ pachetul de legi privind justitia. Termen pentru propuneri: 13 aprilie

Tudorel Toader a precizat pentru News.ro ca propunerile legislative pe care le-a trimis la CSM, DNA, DIICOT si parchetul instantei supreme cuprind si transpunerea Directivei europene referitoare la confiscarea extinsa.Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri, ca a fost elaborat si va fi trimis Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala in conformitate cu deciziile Curtii Constitutionale si a reafirmat ca nu va pune un prag pentru abuzul in serviciu, dar, "daca legiuitorul va aprecia pe parcurs sa impuna un prag, are libertatea sa o faca"."Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, pentru punerea lor in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. Modificarile vizeaza strict punerea de acord a codurilor cu deciziile Curtii Constitutionale, nimic mai mult, nimic mai putin", a spus ministrul Justitiei.Tudorel Toader a spus ca proiectul de lege nu prevede un prag pentru abuzul in serviciu, dar, "daca legiuitorul va aprecia pe parcurs sa impuna un prag, are libertatea sa o faca"."Eu voi da drumul la proiectul de lege fara prag (pentru abuzul in serviciu - n.r.), pentru ca in dispozitivul Curtii Constitutionale nu se vorbeste de prag, ci de natura reglementarii obligatiei. Proiectul de lege il voi da cu aprobarea Guvernului si il voi trimite in dezbatere parlamentara. Va trece pe la comisiile juridice, apoi la plenul celor doua camere. (...) Va rog sa acceptati ideea ca stiu bine continutul si ratiunile deciziei Curtii Constitutionale referit la abuzul in serviciu, pentru ca eram judecator la CCR si stiu considerentele decizie, pentru ca am participat la redactare", a adaugat Toader.Ministrul a repetat ca modificarile codurile penale au fost facute pentru a pune de acord legislatia atat cu deciziile de admitere, cat si cu deciziile interpretative, prin care Curtea Constitutionala elimina sensul neconstitutional al textului de lege."Vom continua cu elaborarea altor proiecte de lege, pentru punerea de acord a intregii legislatii cu deciziile Curtii Constitutionale, de admitere sau respingere", a precizat Toader.Intrebat ce modificari au fost facute in codurile penale prin proiectul de lege, Tudorel Toader a spus ca acestea sunt toate constatate dupa ce s-a facut un inventar al deciziilor CCR pronuntate si netranspuse.Ministrul Justitiei a spus ca, printre modificarile la Codul penal se afla articolul 5, care se refera la aplicarea legii penale mai favorabile, articolul 159 alineatul 3 privind impacarea partilor, dar si, din procedura penala, lamurirea situatiei in care o persoana care a mai fost arestata poate fi din nou arestata preventiv.