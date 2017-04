Ambasadorul SUA: La acest moment nu cunosc vreo companie americana interesata de explorarea gazelor de sist in Romania

"Tocmai cand Chevron isi inchidea activitatea in Romania, in 2015, eu soseam in calitate de ambasador. Ceea ce mi-au spus ei in acel moment a fost ca situatia economica nu permitea continuarea planurilor de explorare a gazelor de sist. Asadar, a fost o decizie economica. La acest moment nu cunosc vreo companie americana interesata de explorarea gazelor de sist in Romania", a spus Hans Klemm.Ambasadorul SUA Hans Klemm a participat, joi, la Vaslui, la un eveniment caritabil de donatie a 249 de carti, in valoare de aproape 3.000 de dolari, Bibliotecii Judetene "Nicolae Milescu Spatarul".