ANI: Eliminarea situatiilor de incompatibilitate in cazul parlamentarilor, membrilor Guvernului si alesilor locali  creeaza premise pentru generarea unor situatii de conflicte de interese

partea introductiva si lit. a) ale alin. (1), art. 82 - Incompatibilitati privind calitatea de parlamentar

partea introductiva a alin. (1), art. 84 - Incompatibilitati privind functia de membru al Guvernului

partea introductiva a alin. (1), art. 85 - Incompatibilitati privind functia de prefect si subprefect

partea introductiva a alin. (1), art. 87 - Incompatibilitati privind functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al Consiliului judetean

partea introductiva a alin. (1), art. 88 - Incompatibilitati privind functia de consilier local sau consilier judetean

alin. (1), art. 94 - Incompatibilitati privind functionarii publici.



"Agentia considera ca, prin eliminarea situatiilor de incompatibilitate mentionate, aceasta propunere legislativa creeaza premise pentru generarea unor conflicte de interese si, evident presupune eludarea principiilor care guverneaza prevenirea conflictului de interese in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, principii instituite imperativ de lege", se mai arata in comunicatul ANI.Camera Deputatilor (camera decizionala) a adoptat, marti, 4 aprilie, un proiect de lege initiat de fostul senator PC, Cristiana Anghel, care modifica in esenta articolul 82 referitor la incompatibilitatile privind calitatea de parlamentar. Astfe, parlamentarul este incompatibil cu functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile reglementate de Legea nr. 31/1990 (Legea societatilor comerciale - n.r.), numai daca desfasoara "activitati comerciale".Or, juristii consultati de HotNews.ro au explicat ca sintagma "" este mult prea vaga, astfel incat in parlamentar va putea desfasura de acum incolo activitati comerciale cat timp legea nu defineste exact ce inseamna "sistematic si efectiv".ANI aminteste ca in data de 10 martie 2015 a emis un punct de vedere negativ cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea art. 82 si ca a atras atentia asupra implicatiilor pe care le poate avea aceasta modificare legislativa dupa ce legea a trecut de Senat.Cu toate acestea, in data de 04 aprilie 2017, forma adoptata de catre Camera Deputatilor a adus o serie de modificari urmatoarelor articole din Legea nr. 161/2003:Tot marti, 4 aprilie, comisia juridica din Camera Deputatilor a votat proiect de lege care modifica articolul 301 din Codul Penal referitor la conflictul de interese.Astfel, primarul poate semna contracte pentru firmele sotiei sau ale copiiilor iar parlamentarul poate sa-si angajeze sotia, daca nu pricinuieste "". Prin introducerea acestei conditii, au dezincriminat practic conflictul de interese. Deputatii juristi au dat marti un raport de admitere pentru un proiect de lege de modificare a Codului Penal care dateaza din 2014, deja adoptat de Senat in mod tacit, care modifica art. 301 si 308 din Codul Penal privind infractiunea de conflict de interese. In cadrul comisiei juridice au fost adoptate mai multe amendamente fata de forma adoptata in 2015 de Senat, iar unul dintre acestea prevede ca trebuie sa fi fost "pricinuit un prejudiciu de interes public" pentru ca angajarea unei rude sau a unor persoane cu care s-a aflat in raport de munca de catre functionarul public sa fie considerat infractiune.