Corina Cretu, dialog tensionat al Atena cu o fosta membra Syriza: Oamenii mor peste tot /Vino sa traiesti in Romania daca nu iti place in Grecia

Dialogul, semnalat de Dan Alexe, pe contul lui de Facebook , a avut loc miercuri."Oamenii mor in Grecia", i-a strigat Zoe Konstantopoulou, care acum conduce propriul sau partid."Oamenii mor peste tot. Chiar asa, chiar asa. Vino sa traiesti in Romania daca nu iti place in Grecia", a replicat Corina Cretu.Corina Cretu i-a mai spus acesteia ca s-a batut la Bruxelles pentru ca Grecia sa nu aiba de platit cofinantari pentru proiecte europene.Nu ati avea niciun kilometru de autostrada in aceasta tara fara bani europeni, a mai spus Corina Cretu.Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, se afla in Grecia pentru a inaugura un proiect de infrastructura de mare amploare realizat cu ajutorul fondurilor europene: tunelul din valea Tembi, ultimul tronson al autostrazii care traverseaza tara pentru a lega Atena de Salonic, potrivit Radio Romania Actualitati VIDEO (de la minutul 7)