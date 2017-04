Ponta trebuie sa-i plateasca lui Isar 20.000 de lei daune morale pentru ca l-a acuzat ca a cerut bani de la o companie americana - decizie Judecatoria Sector 2

Decizia instantei nu este definitiva."Admite in parte actiunea. Obliga paratul la 20.000 lei daune morale. Obliga paratul la 100 de lei cheltuieli de judecata catre reclamant. Cu apel in 30 de zile de la comunicare", se arata in decizia Judecatoriei Sectorului 4.Intr-o postare de pe Facebook, din februarie 2016, Ponta spunea ca l-a demis pe Lucian Isar, care ocupa functia de ministru pentru Relatia cu mediul de afaceri, dupa ce a fost informat de serviciile secrete de intentia acestuia de a cere mita de la o firma americana.''Nu cunosc in mod evident motivele chemarii de azi la DNA / pot insa sa spun ca in aproape 4 ani de Prim Ministru a fost o singura ocazie in care am primit direct informare de la institutiile specializate ale statului despre o tentativa clara de coruptie din partea unui ministru - Lucian Isar (care a cerut avantaje personale de la un mare investitor american in schimbul sprijinului pentru implementarea unui proiect important in Romania)! Atunci i-am spus imediat si lui Crin Antonescu de situatie si a inteles - in cateva ore l-am inlocuit pe Isar cu Mihai Voicu / probabil ca cei care m-au informat pe mine au sesizat si DNA. Din pacate exista si astfel de oameni'', scria premier pe Facebook. Isar replica, tot in februarie anul trecut , ca fostul premier Victor Ponta va "trebuie sa apara in fata instantei", deoarece il va actiona in justitie, remarcand faptul ca "oricum" fostul sef al Executivului "are deja experienta cu instantele".