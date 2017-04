Firea da vina pe o sucursala RAPPS pentru spoirea cladirii monument istoric de pe Calea Victoriei

"Din informatiile obtinute de Politia Locala, aceasta actiune a fost un exces de zel al S.A.I.F.I., institutie care nu are nicio legatura cu Primaria, si care administreazs un spatiu in imobilul din Calea Victoriei nr. 22", se afirma intr-o precizare de presa transmisa de Primaria Bucuresti.Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fodului Imobiliar tine de RAPPS."Asa cum am comunicat public si in cursul zilei de ieri, subliniez faptul ca nu am solicitat vopsirea sau varuirea unor cladiri monument istoric pe pe Calea Victoriei! In calitate de Primar General, misiunea mea este sa apar legea, iar aceasta iniatiativa nu imi apartine sub nicio forma, ordinele pe care le-am dat au fost cele de demarare a curateniei de primavara si nu de varuire a cladirilor de patrimoniu. Asocierea de catre diverse persoane a numelui meu cu orice initiativa controversata sau ilegala, nu dovedeste decat superficialitate si oportunism", afirma Gabriela Firea, potrivit precizarii citate.Primarul general spune ca a solicitat Politiei Locale sa trimita de urgenta echipaje in teren pentru a lua toate masurile in ceea ce priveste identificarea si sanctionarea celor care au executat ilegal aceste interventii asupra celor doua monumente istorice.Vina ar apartine SAIFI, iar "cei in cauza vor suporta rigorile legii, iar inlaturarea efectelor acestei initiative se va face cu respectarea deplina a legalitatii, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare"."Cei care, in goana dupa capital politic, ne ameninta cu plangeri penale sa nu uite nicio clipa ca in Codul Penal sunt pedepsite si denunturile calomnioase", mai spune Firea.In context, amintim ca presedintele USR Nicusor Dan a declarat pentru Hotnews.ro ca partidul sau va face plangere penala pentru interventia asupra unui monument istoric, dupa ce blocul Rosenthal si alte trei imobile de pe Calea Victoriei au fost vopsite. Un grup de muncitori spalau de zor joi dimineata in jurul orei 11 coloanele cladirii Rosenthal de pe Calea Victoriei, varuite cu o zi in urma cu vopsea gri. Unul din munictori sustine ca i-a trimis primarul Firea, la fel cum in urma cu o zi alti muncitori care au spoit coloanele sustineau ca fac lucrarile la solicitarea Primariei Capitalei. La primele ore ale diminetii, inainte de operatiunea de curatare, un grup de functionari din Primaria Capitalei si politisti au inspectat cladirea monument istoric.Primaria Generala a Capitalei a anuntat, miercuri, intr-o precizare remisa HotNews.ro, ca varuirea celor doua cladiri de pe Calea Victoriei - blocul Rosenthal si fostul casino Victoria - este ilegala si constituie infractiune.