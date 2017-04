Novacul afumat din Tara Barsei devine al patrulea produs romanesc protejat la nivel european

Romania are la aceasta data trei produse protejate la nivelul Uniunii Europene: Magiunul de Topoloveni - Indicatie Geografica Protejata (2011), Telemeaua de Ibanesti - Denumire de origine Protejata (2016), Salamul de Sibiu - Indicatie Geografica Protejata (2016), iar in 20 de zile incepand de astazi, va avea al patrulea produs protejat, respectiv Novacul afumat din Tara Barsei - Indicatie Geografica Protejata, potrivit Ministerului Agriculturii.Institutia precizareaza ca inca doua produse, respectiv Carnatii de Plescoi si Scrumbia de Dunare afumata, se afla pe circuit la Comisia Europeana in vederea obtinerii protectiei la nivel european pentru sistemul de calitate Indicatie Geografica Protejata."Specia de peste novac este crescuta in aria geografica Tara Barsei, mai exact in iazurile, lacurile si helesteiele din lunca Oltului. Aceasta specie se deosebeste de novacul crescut in alte zone ale tarii prin faptul ca ajunge la greutatea pentru procesare intr-o perioada mai lunga de timp (3 ani, in comparatie cu 2 ani pentru novacul crescut in zonele de campie).Datorita conditiilor de mediu, a temperaturilor scazute pentru o perioada de timp mai lunga pe parcursul anului, cantitatea de grasime este redusa la jumatate fata de novacul crescut la ses.Procesarea se face tot in arealul geografic delimitat, dupa reteta locala de afumare. Pestele novac este prelucrat sub forma de fileuri, afumate la cald cu rumegus de esenta tare (fag) pentru o aroma unica, metoda traditionala de afumare din aria geografica Tara Barsei.Fileurile sunt de culoare de la galben-auriu cu reflexe metalice, spre cafeniu, avand textura fibroasa, fara depuneri de grasime, cu gust usor afumat si putin sarat", potrivit sursei citate.Potrivit datelor MADR din 2016, citate de News.ro, la nivel mondial erau garantate 1.427 de produse traditionale, din care 1.404 din Uniunea Europeana. Cele mai multe produse protejate sunt din Italia (296), Franta (243), Spania (205), Portugalia (139), Grecia (106) si Germania (96).