Ciprian Ciucu ii cere Gabrielei Firea o ancheta pentru a vedea cine a dispus vopsirea monumentelor istorice de pe Calea Victoriei

"Voi depune azi (joi, n.r.), oficial, acesta cerere la registratura PMB, solicitandu-i Primarului General sa comunice public rezultatele anchetei", a scris Ciucu, membru din partea PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Acesta avertizeaza ca "orice interventie asupra cladirilor monument-istoric se face exclusiv cu autorizatie de la Ministerul Culturii, in lipsa unei astfel de autorizatii orice interventie reprezentand infractiune".In opinia sa, "trimiterea unor angajati ai Primariei, pentru a curata degraba (inclusiv cu spaclul), vopseaua, fara o evaluare a deteriorarilor facute si care sa gaseasca solutia tehnica optima, cu sprijinul specialistilor, pentru a minimaliza deteriorarile, reprezinta (...) o continuare a infractiunii".Ciprian Ciucu arata ca, in conditiile in care astfel de incidente s-au inregistrat deja asupra a patru monumente istorice de pe Calea Victoriei aproape concomitent, "este foarte putin probabil ca acesta sa fie o coincidenta, sa fi fost actiunea unor cetateni privati"."Mai degraba, aceasta spoiala a facut parte din 'curatenie de Paste', anuntata chiar de doamna Primar General, ceea ce ne face sa credem ca a fost executata de catre angajati ai Primariei Capitalei", crede Ciprian Ciucu.Acesta a adaugat ca, in lipsa unor rezultate publice legate de ancheta solicitata primariei, se va adresa organelor abilitate pentru a identifica faptuitorii.