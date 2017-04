Noi amanunte legate culoarea galben pal a Blocului Kretzulescu: Reprezentantii bisericii afirma ca politistii i-au avertizat ca ii amendeaza daca nu vopsesc cladirea

Blocul Kretzulescu de pe Calea Victoriei este cea de-a patra cladirea spoita cu var in ultima saptamana. O parte a fatadei a fost vopsita in galben pal - a treia nuanta aparuta pe Calea Victoriei, dupa rozul de la fostul Casino Victoria si gri-ul sobolan cu care au fost spoite vechiul bloc Rosenthal si imobilul de la intersectia Str. Franceza cu Calea Victoriei.Coloanele galeriilor Kretzulescu au fost varuite, saptamana trecuta, intr-un galben pal, in incercarea de a acoperi urmele de graffiti, spun reprezentantii Bisericii, citati de news.ro. Acestia au declarat ca, in urma cu o saptamana, politistii le-au spus ca vor fi amendati daca in termen de trei zile nu vor vopsi fatada cladirii Kretzulescu, respectiv coloanele, pe care, chiar si dupa varuire, se regasesc inca desene graffiti.Potrvit sursei citate, spatiul care gazduieste libraria Humanitas si magazinul cu obiecte bisericesti se afla in proprietatea Bisericii Kretzulescu, conducerea acesteia ocupandu-se ulterior de varuirea coloanelor pentru a nu fi amendata.Primaria Bucuresti a anuntat intr-un comunicat ca varuirea celor doua cladiri de pe Calea Victoriei - blocul Rosenthal si fostul casino Victoria - este ilegala si constituie infractiune, dar surse apropiate situatiei au declarat pentru HotNews.ro ca muncitorii care au varuit cladirea de pe Calea Victoriei 45 au spus ca au fost trimisi exact de Primaria Bucuresti.