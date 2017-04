48 de ONG-uri solicita sefului statului si presedintilor Camerelor parlamentare sa consulte Comisia de la Venetia in privinta redefinirii familiei din Constitutie

Propunerea legislativa se afla in acet moment in dezbaterea Birourilor Permanente reunite, in urma refuzului deputatilor din data de 28 martie de a da un vot final asupra initiativei, din cauza conflictului de competente intre cele doua camere ale Parlamentului, in cadrul procedurii de revizuire a Constitutiei.Semnatarii considera acest moment ca fiind unul oportun pentru clarificarea legalitatii procedurale a initiativei pe plan national, dar mai ales pentru consultarea Comisiei de la Venetia, in vederea obtinerii unui punct de vedere asupra definitiei propuse sa fie date familiei in raport cu standardele europene in privinta drepturilor omului, se arata intr-un comunicat de presa.Organizatiile semnatare considera necesara asigurarea unei definitii incluzive a familiei in Constitutia Romaniei, pentru a proteja toate acele familii care nu corespund unui fals portret traditional: familiile monoparentale, extinse sau bazate pe uniuni consensuale neinregistrate."Aceste familii, numeroase in societate, nu sunt inferioare si merita in egala masura protectia legii. Conform ultimului recensamant din 2011, peste 800 000 de romani traiesc in familii bazate pe uniuni consensuale neinregistrate, in timp ce anchetele sociologice estimeaza ca numarul lor real se apropie de 7% - 10% din populatie - respectiv aproximativ 2 milioane de persoane. Mai mult, recensamantul din 2011 arata ca 14% dintre familiile din Romania sunt familii monoparentale" potrivit sursei citateComisia de la Venetia este un for de experti europeni pe teme constitutionale, in cadrul Consiliului Europei. Aceasta vegheaza la respectarea valorilor constitutionale si democratice in statele membre CE, printr-un dialog consolidat cu institutiile statului de drept. Comisia a oferit Romaniei consiliere, sustinere si expertiza de fiecare data cand aceasta a fost solicitata, atat in cadrul fiecarui proces de revizuire a Constitutiei Romaniei, cat si in cadrul modificarii legislatiei electorale sau referendare, se mai spuen in comunicat.Cererea a fost transmisa in cursul acestei dimineti, prin intermediul unui Apel semnat de cei 48 de initiatori: Coalitia anti-discriminare; ActiveWatch; Agentia Impreuna; Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR); ARAS - Asociatia Romana Anti-SIDA; Asociatia ANAIS; Asociatia E-Civis; Asociatia E-Romnja; Asociatia Maatka Phi; Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen- A.L.E.G.; Asociatia RHRN - Romanian Harm Reduction Network; Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta; Asociatia Umanista Romana ; Asociatia ACCEPT; Asociatia Carusel; Asociatia Mame pentru Mame; Asociatia MetruCub - resurse pentru cultura; Asociatia MozaiQ LGBT; Asociatia Necuvinte; Asociatia Viitorul Tinerilor; ASUR - Asociatia Secular-Umanista din Romania; ATELIERE FARA FRONTIERE; Be An Angel Romania, Cluj-Napoca; Centrul de Actiune pentru Egalitate si Drepturile Omului (ACTEDO); Centrul de Studii Internationale; Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati - CEDCD; Centrul FILIA; Centrul pentru Inovare Publica; Centrul pentru Studiul Democratiei; CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica; Consiliul Tineretului din Romania (CTR); ECPI - Centrul Euroregional pentru Initiative Publice; FRONT; Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate; Fundatia PARADA; Fundatia Ratiu pentru Democratie; Funky Citizens; Grow Up Romania; Institutul pentru Politici Publice; Les Sisterhood Cluj; MCA Romania - Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului in Romania; RiseOUT; Romanian Women's Lobby; Societatea Academica din Romania; Societatea de analize feministe AnA; Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS); Societatea Independenta Romana a Drepturilor Omului - SIRDO; Tineri pentru Tineri.