Cine este noul vicepresedinte ANAF: Studii de master la Colegiul de Aparare si Academia de Informatii si o nunta dupa care a incasat aproape 100.000 de euro

Ambele studii de master mentionate sunt in domeniul Securitatii Nationale.In declaratia sa de avere depusa in iunie 2016 ies in relief trei credite, in valoare totala de 167.500 de euro (scadente pana in 2032 si 2037) si venituri de 38.500 euro si 252.000 lei dupa un “eveniment nunta”.Decizia de numire in functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.