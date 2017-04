Procurorii de la Sibiu nu dau detalii despre asa-zisa aplicatie "Balena Albastra" pe care ar fi descarcat-o minora ce a cazut de pe un bloc turn: "Dosarul e acum la DIICOT Brasov"

Adolescenta in varsta de 15 ani din Sibiu care a cazut de pe acoperisul unui bloc din oras, la jumatatea lunii martie, juca "Balena Albastra", iar decesul nu a fost un accident, au anuntat, miercuri, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu. "S-a retinut ca minora VDS a descarcat, pe telefonul sau mobil, jocul intitulat si a inceput a-l juca folosind pseudonimul , avand mai multe postari pe Facebook si Instagram ce indica parcurgerea acestui joc, precum si unele imagini cu trimitere directa la acte de suicid", se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Contactat de HotNews.ro, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a declarat ca nu poate da detalii despre ce aplicatie mai exact ar fi descarcat minora si ca institutia sa a dat comunicatul de miercuri "pentru presa locala" care insista pe tema decesului minorei, dosarul fiind declinat catre DIICOT Brasov."Nu avem detalii despre ce aplicatie a descarcat fata, dosarul nu mai e la noi. Dosarul a fost declinat catre DIICOT Brasov. Am descoperit indicii ca minora ar fi jucat acel joc, dar nu putem da mai multe detalii", a declarat pentru HotNews.ro procurorul Ion Vestemean de la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.HotNews.ro a ceurt mai multe detalii despre asa-zisa aplicatie descarcata si folosita de minora pe telefonul mobil, conform comunicatului transmis de parchet in urma cu o zi - cum se numeste aplicatia, de unde a fost descarcata, ce continut avea, etc, insa reprezentantul Parchetului nu a putut da mai multe informatii, precizand ca aceste aspecte trebuie clarificate in ancheta DIICOT.Adolescenta de 15 ani a murit, pe 15 martie, dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc cu 9 etaje din municipiul Sibiu, pe care se urcase impreuna cu niste prieteni.Initial, surse oficiale au declarat ca fata, impreuna cu alti sase prieteni, urcase la etajul al noualea al blocului turn situat intr-o zona semicentrala a orasului, intr-un balcon comun in care accesul se face de pe casa scarilor.Ulterior, anchetatorii au stabilit ca fata de 15 ani s-a asezat pe o bordura si a scos picioarele printr-un cadru metalic montat pe peretele exterior al blocului cu rol de balustrada, care s-a desprins, tanara cazand in gol si murind pe loc.