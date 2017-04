Depozitarea electronicelor in cala avioanelor este periculoasa. avertizeaza Agentia Europeana pentru Siguranta Zborurilor

EASA (European Aviation Safety Agency) spune ca terminalele electronice portabile ar trebui sa fie tinute la bordul avioanelor si nu la cala, din cauza pericolului ca bateriile Li-Ion sa ia foc. Daca bateriile ar lua foc in cabina s-ar putea interveni prompt, in timp ce un incendiu in cala ar fi mult mai greu detectat si poate fi catastrofal.EASA spune ca, in momentul in care este interzis sa aduci electronice la bord, va creste numarul aparatelor stocate la cala si riscul de incendiu spontan creste.Restrictiile impuse de SUA si Marea Britanie (cunoscute pe scurt sub numele "laptop travel ban") au suparat multa lume si au ingrijorat reprezentantii liniilor aeriene din tarile musulmane vizate, companiile temandu-se ca va scadea numarul de pasageri business din cauza ca acestia vor alege alte companii.Unele companii au lansat servicii speciale. Emirates permite de exemplu pasagerilor business sa inchirieze tablete pe care sa le foloseasca pe durata zborului.Recomandarile EASA sunt in contradictie cu cele din SUA.Americanii spun ca o explozie in cabina pasagerilor (unde teroristul poate pozitiona explozibilul langa o usa sau o fereastra) poate avea un impact mai mare decat una ce are loc in cala, unde atacatorul nu are control asupra pozitionarii explozibilului, care poate ajunge in mijlocul bagajelor, departe de fuselaj.