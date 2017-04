Un barbat de 78 de ani din Vrancea a gasit pe strada un rucsac cu 13.700 de euro si l-a dus la politie

In urma anchetei, politistii au descoperit persoana careia ii apartineau banii, o femeie din localitatea Panciu care vanduse un teren.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vrancea, un batran in varsta de 78 de ani din localitatea Vanatori a gasit, saptamana trecuta, pe strada, in zona Bisericii Catolice din Focsani, un rucsac.Omul ar fi intrebat pe strada daca cineva a pierdut geanta respectiva, insa cum nu a gasit proprietarul, a luat-o cu el.Odata ajuns acasa, barbatul s-a uitat in rucsac impreuna cu familia, iar cand a descoperit teancurile de bani, in total 13.700 de euro, a mers la Politia Focsani si a predat geanta cu tot cu continutul acesteia.Politistii vranceni au identificat proprietarul rucsacului cu ajutorul chitantelor emise de bancomat la scoaterea unei sume de bani.