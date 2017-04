Seiful unei firme de curierat din Timisoara, in care erau 600.000 de lei, spart peste noapte de hoti

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, Ionut Bocancea, a declarat ca persoane necunoscute au patruns in sediul firmei de curierat Fan Courier din Timisoara de unde au sustras seiful in care se aflau 600.000 de lei."In cursul noptii, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efractie in interiorul unei societati comerciale de unde ar fi sustras seiful ce continea suma de 600.000 de lei. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarasirii infractiunii de furt calificat, politistii efectuand cercetari pentru identificarea autorilor", a declarat Ionut Bocancea.