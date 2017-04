​VIDEO Cum curata muncitorii o cladire monument istoric de pe Calea Victoriei a doua zi dupa ce au spoit-o cu vopsea gri

Citeste si: Solutia cubaneza

Primaria Generala a Capitalei a anuntat, miercuri, intr-o precizare remisa HotNews.ro, ca varuirea celor doua cladiri de pe Calea Victoriei - blocul Rosenthal si fostul casino Victoria - este ilegala si constituie infractiune. PMB sustine ca primarul Gabriela Firea a solicitat Politiei Locale sa trimita de urgenta echipaje care sa cerceteze situatia."Varuirea celor doua cladiri este ilegala si constituie INFRACTIUNE! Primarul General, Gabriela Firea, a solicitat Politiei Locale sa trimita de urgenta echipaje in teren pentru a lua toate masurile in ceea ce priveste identificarea si sanctionarea celor care au executat ILEGAL aceste interventii asupra celor doua monumente istorice. Facem precizarea ca, in conformitate cu legislatia de specialitate in vigoare, orice interventie asupra cladirilor monument istoric din Capitala se poate realiza NUMAI cu autorizatie de construire emisa de PMB si aviz de la Ministerul Culturii", se arata in precizarea PMB remisa HotNews.ro.Miercuri dimineata, o echipa de muncitori acopereau cu o vopsea gri coloanele "varuite" cu o zi inainte. Catre doi reporteri HotNews.ro, la momente diferite, muncitorii au precizat ca fac lucrarile la solicitarea Primariei.Reamintim ca pe data de 8 martie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, pleda pentru "curatenie de Pasti" in special pe Calea Victoriei, despre care spunea ca ar trebui sa fie pietonala in weekend: "Ne pregatim pentru ca in preajma sarbatorilor pascale Calea Victoriei sa devina cale pietonala. Ea va fi un. (...) Toate vitrinele trebuie sa fie bine amenajate, infrumusetate si, atunci cand admiram in Europa caile pietonale. (...)Este o solicitare din partea bucurestenilor sa fie si o cale pietonala in Capitala si consider ca cea mai potrivita este Calea Victoriei. Dar cum arata acum, nu ar fi potrivita pentru o cale pietonala, deoarece, cu spatii comerciale care au fost abandonate, care nu mai sunt inchiriate", a spus Firea.HotNews.ro a descoperit joi o a patra cladire spoita. Calea Victoriei nr. 45, o cladire veche ce gazduieste un magazin cu obiecte bisericesti, este cea de-a patra cladirea spoita cu var in ultima saptamana. O parte a fatadei a fost vopsita in galben pal - a treia nuanta aparuta pe Calea Victoriei, dupa rozul de la fostul Casino Victoria si gri-ul sobolan cu care au fost spoite vechiul bloc Rosenthal si imobilul de la intersectia Str. Franceza cu Calea Victoriei.