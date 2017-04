​FOTO A patra cladire spoita cu var pe Calea Victoriei, pe care Firea o transforma in strada pietonala de Pasti. Plus iepurasi si flori de plastic

Cladire care celebreaza memoria lui Eminescu, spoita cu var Foto: Hotnews

Aparitia cladirilor spoite in graba si fara sa respecte minimele standarde de urbanism si de protectie a monumentelor istorice vine pe fondul transformarii Caii Victoriei in strada pietonala in week-end-ul sarbatorilor de Pasti.Primaria Bucuresti a anuntat intr-un comunicat ca varuirea celor doua cladiri de pe Calea Victoriei - blocul Rosenthal si fostul casino Victoria - este ilegala si constituie infractiune, dar surse apropiate situatiei au declarat pentru HotNews.ro ca muncitorii care au varuit cladirea de pe Calea Victoriei 45 au spus ca au fost trimisi exact de Primaria Bucuresti.De altfel, pe Calea Victoriei se observa o activitate febrila a angajatilor unor institutii centrale: curatenie si retrasarea marcajelor rutiere.Tot pe Calea Victoriei, dar si in alte zone centrale, Primaria a montat instalatii luminoase (ramase de la Craciun), dar si figurine de plastic - iepuri si flori - agatate de instalatii."Ne pregatim pentru ca in preajma sarbatorilor pascale Calea Victoriei sa devina cale pietonala. Ea va fi un. (...)si sa arateatunci cand admiram in Europa caile pietonale. (...)Este o solicitare din partea bucurestenilor sa fie si o cale pietonala in Capitala si consider ca cea mai potrivita este Calea Victoriei. Dar cum arata acum, nu ar fi potrivita pentru o cale pietonala, deoarece, cu spatii comerciale care au fost abandonate, care nu mai sunt inchiriate", a spus Firea.Citeste si: Solutia cubaneza