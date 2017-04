Germania ancheteaza 20 de cetateni turci, suspecti de spionaj

Ziarul precizeaza ca a primit aceasta informatie intr-un raspuns oficial al Guvernului la o intrebare adresata in acest sens de catre Sevim Dagdelen, o parlamentara germana din cadrul Partidului Die Linke (extrema stanga).Tensiunile intre cele doua state membre NATO s-au intensificat inaintea referendumului din Turcia pe tema sporirii puterilor presedintelui Recep Tayyip Erdogan.Berlinul a infuriat Ankara dupa anularea mai multor mitinguri pro-Erdogan la care urmau sa participe ministri turci. Turcii i-au acuzat pe germani de tactici "naziste".Procuratura federala germana (GBA) a anuntat luna trecuta ca a lansat o ancheta cu privire la presupuse actiuni de spionaj ale Turciei.Presa germana scria la vremea respectiva ca entitatea vizata in ancheta este Agentia turca de informatii (MIT), suspectata de spionarea unor sustinatori au predicatorului Fethullah Gulen, exilat in Statele Unite, pe care Ankara il acuza ca se afla in spatele tentativei de lovitura de stat din iulie, o acuzatie pe care fostul aliat al lui Erdogan o respinge.