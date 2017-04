Augustin Lazar: Conflictul de interese a fost incriminat pentru ca era nevoie / Este o inflatie de proiecte, vom avea un punct de vedere dupa elaborarea proiectului final

interese

"Fara indoiala ca infractiunea de conflict de interese a fost incriminata in 2006 pentru ca era nevoie de o astfel de lege", a declarat joi dimineata Lazar."Este o inflatie de proiecte, nu stim la care sa ne referim", a adaugat procurorul general, adaugand ca urmareste "cu mare atentie" situatia si ca va exprima un punct de vedere cand va fi clar ce modificari se vor face.El a spus ca in privinta pragului pentru abuzul in serviciu "este aceeasi situatie": "Vrem sa vedem care o sa fie proiectul final si vom expune un punct de vedere". Tudorel Toader a anuntat miercuri dimineata ca Ministerul Justitiei a elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, pentru punerea lor in acord cu deciziile Curtii Constitutionale: "Voi da drumul la proiectul de lege fara prag, pentru ca in decizia CCR nu se vorbeste despre prag. Deputatii juristi au dat marti un raport de admitere pentru un proiect de lege de modificare a Codului Penal care dateaza din 2014, deja adoptat de Senat in mod tacit, care modifica art. 301 si 308 din Codul Penal privind infractiunea de conflict deIn cadrul comisiei juridice au fost adoptate mai multe amendamente fata de forma adoptata in 2015 de Senat, iar unul dintre acestea prevede ca trebuie sa fi fost "pricinuit un prejudiciu de interes public" pentru ca angajarea unei rude sau a unor persoane cu care s-a aflat in raport de munca de catre functionarul public sa fie considerat infractiune.