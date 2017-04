Constanta: Peste 50 de oameni au protestat din nou fata de construirea unei biserici intre blocuri

"Peste 50 de oameni au protestat din nou, miercuri, fata de construirea unei biserici intre blocuri, in cartierul constantean Tomis III, ei avand discutii in contradictoriu cu zece persoane care vor ca lacasul de cult sa fie ridicat acolo. Protestatarii au anuntat ca au initiat o actiune in instanta pentru a afla, in prima faza, daca exista autorizatii pentru construirea bisericii, potrivit News.ro.

Mai multe persoane care locuiesc in blocurile din zona unde ar urma sa fie ridicata biserica au vrut sa organizeze un protest autorizat si au incercat sa obtina documentele necesare.

Liderul Grupului Civic "Baricada Verde", Sorin Belu, a declarat ca a mers, luni, la Primarie pentru a lua autorizatie pentru un protest in fata terenului pe care ar urma sa fie construita biserica, insa municipalitatea i-a respins cererea, pe motiv ca trebuie sa treaca trei zile de la depunerea actelor si pana la organizarea manifestatiei.

Totusi, miercuri dupa-amiaza, peste 50 de oameni au iesit in fata blocurilor, iar un echipaj de jandarmi aflat in zona i-a avertizat ca nu au voie sa scandeze sau sa aiba pancarte, pentru ca nu au autorizatie.

In zona au venit si zece persoane care sustin ridicarea acestei biserici, o femeie spunand ca nu intelege de ce ceilalti oameni din cartier nu doresc lacasul de cult.

"Nu-i pot crede ca nu doresc o institutie ca aceasta. Biserica este Casa Domnului, unde ne putem ruga si tineri, si batrani. De 15 ani avem acest loc, dar nu s-a putut construi pana acum. Sunt multi oameni varstnici, neputinciosi, este nevoie de biserica in apropiere", a spus femeia.

Ea a fost auzita de persoane care se opun construirii lacasului de cult si care i-au reprosat ca in municipiul Constanta sunt prea multe biserici, aproximativ 60, si ca nu mai este nevoie de inca una. Altii au cerut sa se construiasca si scoli sau spitale, nu doar biserici.

O alta femeie, care se impotriveste ridicarii bisericii, a spus ca nu este de acord ca aceasta sa fie construita in scara blocului.

"Sunt ortodoxa si sunt foarte credincioasa, nu am nevoie in 200 de metri, intre blocuri, de o biserica in plus. Daca era o gradinita, un parculet pentru copii, pentru pensionari eram de acord. Nu ne trebuie biserica aici. Nu vrem biserica in scara blocului", a spus femeia, care a continuat catre sustinatorii proiectului: "Sa ne faceti si cimitir aproape".

Un avocat care locuieste in zona a spus jurnalistilor ca a depus o actiune in instanta pentru a afla, in prima faza, daca exista autorizatie pentru acest proiect, urmand ca in cazul in care aceasta exista sa fie formulata o alta actiune care sa aiba drept scop anularea acesteia.

"In numele Asociatiei de proprietari a blocului O6 am formulat o actiune pe calea ordonantei presedintiale de sistare a lucrarilor incepute fara autorizatie de Arhiepiscopia Tomisului. In 10 aprilie, avem primul termen de judecata unde se va clarifica daca cei care construiesc au sau nu autorizatie fara a se intra pe fondul problemei. Se pune in discutie doar sistarea lucrarilor pentru anularea autorizatiei, iar in cazul in care exista asa ceva trebuie formulata actiune la Tribunalul Constanta sectia de contecios-administrativ", a afirmat avocatul George Adrian Tanase.

Un protest similar a avut loc si duminica, in acelasi loc. Oamenii spun ca vor sa faca o manifestatie autorizata, la inceputul saptamanii viitoare.

Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a fost intrebat saptamana trecuta, dupa sedinta Consiliului Local, despre construirea bisericii respective si despre nemultumirile oamenilor din zona, el spunand ca nu este vorba despre o biserica noua, ci de relocarea celei aflate pe trotuar, aflata pe Bulevardul Tomis, la cativa zeci de metri de locul respectiv. El a spus ca lacasul de cult care se va ridica acolo va fi din lemn si va avea dimensiuni reduse.

"In primul rand nu vorbim de construirea unei noi biserici, ci vorbim de relocarea unei biserici, vorbim de biserica ce se afla pe trotuar, putin mai sus de Tomis III. In urma cu doua mandate, daca nu gresesc, Consiliul Local a acordat acest teren Arhiepiscopiei tocmai pentru relocarea acestei biserici. Ei au urmat toata procedura legala, in sensul ca si-au elaborat planul urbanistic zonal, au deviat retelele de utilitati din zona. Singura discutie pe care am avut-o cu Inalt Prea Sfintia Sa a fost legata de dimensiunea bisericii. Pentru a preintampina modul in care locatarii s-ar putea simti agresati de prezenta bisericii acolo, lucru pe care nu si-l doreste nici Arhiepiscopia si nici municipalitatea, se va amplasa acolo o bisericuta sub forma modulara, o bisericuta de lemn, modesta ca dimensiuni, iar in cadrul proiectului acesta de refacere se vor asigura si caile de acces atat pentru masina de salubritate si masinile de interventie￯, a afirmat primarul Decebal Fagadau.