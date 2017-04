Romania si Bulgaria interzic unor avioane rusesti oferite Serbiei sa survoleze spatiile lor aeriene (presa)

Analistul militar Miroslav Lazanski crede ca avioanele ar fi ajuns deja in Serbia, daca Romania si Bulgaria si-ar fi dat acceptul pentru survol."Nu este din cauza vointei lor, ci din cauza NATO. Acum negociem cu ei, pentru a nu fi nevoiti sa dezmembram aeronavele si apoi sa le transportam cu aeronave de transport. Ruta logica pentru ele este numai pe deasupra Romaniei si Bulgariei, pentru ca, daca ar trece pe deasupra Ungariei, mai intai ar trebui sa treaca pe deasupra Ucrainei, care nu permite acest lucru", a explicat analistul."Ar fi mult mai bine si mai spectaculos daca aeronavele ar veni la noi intregi, pentru a putea organiza o sarbatoare si, in al doilea rand, daca aeronavele sunt dezmembrate, sunt complicatii si numai doua pot incapea intr-o aeronava mare, transportul este mai scump si totul este mai complicat. Asamblarea nu ar fi o problema atat de mare, pentru ca numai aripile sunt scoase", a adaugat el.Analistul militar Vlade Radulovici este de aceeasi parere."Asteptam aeronavele in perioada urmatoare, dar suntem martori si la o prelungire. Nu este vorba despre gelozia romanilor si bulgarilor in privinta aeronavelor pe care le primim ca motiv pentru care au interzis survolul. Adevarul este ca Romania si Bulgaria sunt membri NATO, de aceea sunt luate deciziile, respectate si implementate. Deci tot ceea ce se intampla nu tine de Serbia direct sau de aceste tari, ci este o confruntare directa intre NATO si Rusia", a explicat el.Expertul a amintit ca nu este prima data cand se intampla un astfel de lucru. "Am avut o situatia similara cu elicopterele MI17 pe care le-am cumparat si au ajuns dezmembrate. Am putea asambla aeronavele MiG cu supraveghere si asistenta din partea rusilor", a dat el asigurari.