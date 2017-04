Carmen Dan: Nimeni nu-i poate contesta Oanei Schmidt-Haineala calitatile profesionale; ar fi un castig pentru MAI

"Este un bun profesionist. Daca zilele acestea au fost multe discutii pe acest subiect, cred ca nimeni nu-i poate contesta calitatile profesionale", a declarat Carmen Dan, raspunzand unei intrebari legate de considerentele care au stat la baza cererii adresate CSM de detasare la Ministerul de Intere a procurorului Oana Schmidt-Haineala.La randul sau, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca decizia privind secretarii de stat din MAI ii apartine lui Carmen Dan. "In general, nu ma uit sa vad pe cine aleg ministrii ca secretari de stat, dar daca doamna ministru a solicitat detasarea pentru doamna Haineala, inseamna ca are nevoie de expertiza si experienta dumneaei. De ce n-ar face-o?", a spus Dragnea.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a cerut, luni, Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) detasarea Oanei Schmidt Haineala in cadrul institutiei, pe un post de secretar de stat, ea urmand sa se ocupe de relatiile internationale ale ministerului.Cererea de detasare din partea Ministerului de Interne a fost inregistrata, luni, la CSM, urmand sa fie luata decizie in prima sedinta a Sectiei pentru procurori. "Ieri (luni, n.r.) am primit solicitarea din partea MAI. Urmeaza ca cererea de transfer sa fie analizata in prima sedinta a Sectiei pentru procurori, nu a fost stabilita inca o data pentru aceasta", a declarat, marti, pentru News.ro, procurorul Cristian Ban, vicepresedintele CSM.Oana Schmidt Haineala urmeaza sa ocupe functia de secretar de stat si va raspunde de relatiile internationale ale ministerului, potrivit unor surse judiciare.Este pentru a doua oara cand Oana Schimdt Haineala, fost membru al CSM, este propusa pentru a ocupa un post de secretar de stat in Guvernul Grindeanu. Prima detasare a procurorului Oana Schmidt Haineala la Ministerul Justitiei a fost solicitata, la inceputul anului, de fostul ministru Florin Iordache, fiind admisa de Sectia pentru procurori a CSM, cu incepere din 7 ianuarie.In 3 februarie, Sectia pentru procurori a CSM a decis incetarea detasarii la Ministerul Justitiei atat a Oanei Schmidt Haineala, procuror la Parchetul Curtii de Apel Bacau, cat si a lui Constantin Sima, procuror la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cei doi fiind din 16 ianuarie secretari de stat.Incetarea detasarii celor doi procurori a fost ceruta de seful Ministerului Public, Augustin Lazar, care a aratat atunci ca masura trebuie luata pentru a asigura derularea "in conditii de impartialitate" a dosarului privind elaborarea de catre Ministerul Justitiei a OUG 13 de modificare a codurilor penale, abrogata de Guvern la cinci zile dupa adoptare, ancheta aflata atunci la DNA.Dupa decizia Sectiei pentru procurori a CSM, Ministerul Justitiei a anuntat ca procurorul Oana Schmidt Haineala a solicitat primului-ministru incetarea calitatii de secretar de stat in Ministerul Justitiei.