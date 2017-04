Ideologul lui Putin, Aleksandr Dughin, si-a lansat cartea in sediul Universitatii Dalles, aflata in subordinea Primariei Bucuresti - Ciprian Ciucu

"Universitatea Populara "Ioan I. Dalles" ii organizeaza o lansare de carte de propaganda anti-occidentala si anti-democractica. Acest om a militat pe fata pentru razboi impotriva Occidentului. Universitatea Populara "Ioan I. Dalles" este in subordinea CGMB. Consider ca democratia liberala trebuie aparata impotriva dusmanilor ei si acest fascist nu este bine-venit nici in Romania si cu atat mai putin intr-o institutia publica a Bucurestiului", scrie liberalul, pe contul lui de Facebook Acesta a remarcat faptul ca revista DOR nu a gasit spatiu la Teatrul Excelsior , aflat tot in subordinea Primariei Bucuresti, pentru un eveniment dedicat protestelor impotriva OUG13, "dar repede, pentru putinistul Dughin, 'se organizeaza' (a se remarca implicarea) o conferinta".