Ministerul Justitiei va propune o noua lege a raspunderii magistratilor pana in luna iunie

Tudorel Toader a precizat ca analizeaza formele de raspundere ale magistratilor din celelalte tari ale Uniunii Europene si ca pana in iunie va propune Parlamentului proiectul de lege."Va fi un pachet mai larg, sunt multe modificari propuse de la Consiliul Superior al Magistraturii, de la Parchet si de la Inalta Curte. Am demarat o documentare, riguros si exact, cu privire la modul in care in tarile membre ale Uniunii Europene este reglemenatata raspunderea magistratilor. Acum zece zile Comisia de la Venetia a dat un aviz la o intrebare formulata de catre presedintele Curtii Constitutionale din Moldova. Pornind de la reglementarile noastre actuale, vedem avizele colegilor de la celelalte institutii, vedem studiile comparative de la celelalte tari din UE, pentru ca nu o sa fim nici cei mai exigenti, dar nici cei mai permisivi, ne raportam la standardele Comisie de la Venetia si veti vedea proiectul de lege care va fi gata pana in luna iunie", spune ministrul Justitiei.