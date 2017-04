Guvernul aloca 107,5 milioane de lei organizatiilor minoritatilor nationale

Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotarare, alocarea sumei de 107,5 milioane lei catre organizatiile minoritatilor nationale pentru finantarea unor proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei. Sumele sunt prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului care executa operatiunile financiare destinate sprijinirii organizatiilor, potrivit protocolului incheiat de acestea si Departamentul pentru Relatii Interetnice, se arata intr-un comunicat al Executivului.Din suma totala de 107,5 milioane lei prevazuta in bugetul de stat pe anul 2017, 105 milioane lei sunt alocate pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat, pentru initierea si organizarea unor evenimente culturale si stiintifice, precum seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane. Aceste evenimente au scopul sa ofere cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania oportunitatea de a se manifesta in domeniile culturii, religiei, educatiei, vietii politice.Banii sunt repartizati celor 18 organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament si membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, care primesc anual fonduri bugetare pentru a fi sprijinite sa functioneze si sa desfasoare activitati de pastrare a traditiilor, limbii si culturii proprii.Alte 2,5 milioane lei sunt alocate pentru finantarea si realizarea de activitati si proiecte interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor religioase, precum si de combatere a intolerantei, realizate de Departamentul pentru Relatii Interetnice, la initiativa sa sau in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate.