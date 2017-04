Inzestrarea Armatei: Licitatia pentru modernizarea fregatelor, amanata / Licitatia pentru torpile antisubmarin, anulata / Primele transportoare blindate, abia din 2018, dar cumparate de afara

Modernizarea fregatelor Regele Ferdinand si Regina Maria se amana din nou, pe termen nedeterminat, anunta TVR. De dotarea fregatelor cu radare noi si sisteme de racheta trebuia sa se ocupe o companie din Turcia, care a castigat licitatia anul trecut.Intelegerea a cazut insa, iar MApN spune ca firma nu a primit aprobari de la guvernele tarilor care produceau echipamentele de lupta necesare. Armata anunta ca a gasit acum o alta solutie de finantare a modernizarii, care ar urma sa coste in jur de 800 de milioane de lei.Romtehnica a decis sa anuleze licitatia pentru achizitionarea unui numar de 36 de torpile antisubmarin, considerand ofertele primite ca fiind neconforme, scrie portalul resboiu.ro , citand profit.ro.Doi producatori au depus oferte pentru livrarea de astfel de echipamente, LEONARDO Defence Systems Division (Italia) si DCNS-BU Armes Sous-Marines (Franta).Valoarea contractului ar fi fost de aproximativ 161 milioane RON fara TVA, cerintele facute publice cereau ca torpilele sa aiba o raza de actiune de 9 Km si sa poata ataca tinte aflate la o adancime de 600 m.Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca primele transportoare blindate de trupe TBT 8x8 destinate dotarii Fortelor Terestre ar urma sa vina in tara anul viitor, urmand sa se identifice modalitatea prin care vor fi integrate in industria nationala, potrivit Adevarul. Practic, ministrul Les anunta ca cel putin o transa de transportoare vor fi cumparate de afara si maxim partea de asamblare - partiala sau totala - se va face la noi in tara, in conditiile in care Romania - prin Ministerul Economiei - a semnat un acord intre Uzina Automecanica Moreni si producatorul Rheinmetall Landsysteme pentru infiintarea societatii cu capital mixt romano-german pentru fabricarea de vehicule blindate 8x8 in cadrul industriei nationale de aparare. La moreni ar fi trebuit sa inceapa dezvoltarea si producerea in tara a unui model de transportor blindat special destinat fortelor terestre.Pe de alta parte, in presa au aparut deja zvonuri cum ca acest parteneriat ar fi fost lasat in aer de catre Guvern, reprezentanti ai uzinei Moreni spunand ca Armata ar avea, de fapt, intentia sa cumpere la cheie, de afara, cateva zeci de transportoare Piranha IIIC."Se bate pasul pe loc. De cel putin doua luni de zile trebuia sa fie data Hotararea de Guvern prin care sa apara actul constitutiv al societatii mixte. Este deja un proiect ratat, iar Armata Romana pregateste deja achizitia de transportoare blindate 8x8 din alta parte", spune Constantin Bucuroiu, liderul sindical de la Moreni, potrivit economica.net.