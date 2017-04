Guvernul discuta un proiect de OUG privind chiriile pentru apartamentele ANL

Guvernul discuta in sedinta de miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta privind chiriile percepute de autoritatile locale pentru apartamentele ANL, a anunat icepremierul Sevil Shhaideh. Aceasta sustine ca va fi indreptata "o mare nedreptate" facuta de Guvernul anterior, care a marit chiriile de la 70 de lei pana la 700 lei de familie."Va propun pe ordinea suplimentara o ordonanta de urgenta care indreapta o mare nedreptate facuta de guvernul anterior cu privire la chiriile percepute de autoritatile locale in apartamentele ANL. Am avut situatii in care de la 70 de lei chiria, care era pana anul trecut, ajunsesem la o chirie de 700 de lei de familie", a spus Shhaideh.Aceasta sustine ca sunt locuinte sociale pentru tineri si de aceea propune ca viitoarele chirii sa tina cont de rangul localitatilor si de veniturile familiilor beneficiare.