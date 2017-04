Cum isi promoveaza la nivel european un ministru PSD proiectul de cercetare pe care l-a initiat cand era seful Consiliului Stiintific al Institutului de Cercetari din Mioveni

Proiectul ALFRED, un reactor de demonstratie pentru tehnologia reactorilor rapizi raciti cu plumb, a fost introdus in luna martie, prin Hotarare de Guvern, in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020. Proiectul ALFRED a fost puternic sustinut de actualul ministru al Cercetarii, Serban Valeca, care, pana la numirea in Guvern, a fost presedintele Consiliului Stiintific Institutului de Cercetari Nucleare Pitesti-Mioveni, platforma unde urmeaza sa fie construit reactorul.Desi ideea unui astfel de proiect a aparut inca din 2011, iar consortiul ce urmeaza sa il construiasca a fost creat in 2013, proiectul a intrat de abia anul acesta in Strategia nationala de cercetare, aprobata inca din octombrie 2014.La sfarsitul lunii martie, cu ocazia unei intalniri avute la Bruxelles cu comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu , ministrul Serban Valeca a subliniat ca proiectul ALFRED este "o prioritate pentru Guvernul Romaniei". Ulterior, ministrul Valeca a aratat ca proiectul ALFRED se numara printre cei trei mari piloni de cercetare, alaturi de ELI-NP si DANUBIUS-RI.ALFRED, sau Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator, este, potrivit Ministerului Cercetarii, un reactor de demonstratie pentru tehnologia reactorilor rapizi raciti cu plumb (LFR, Lead Fast Reactors).Ideea construirii unui astfel de reactor in Romania a aparut in 2011, arata ministerul, insa proiectul a intrat in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020, aprobata prin HG 929 din 21 octombrie 2014, de abia anul acesta, printr-o hotarare a Guvernului Grindeanu.Intrebat de HotNews.ro cum a devenit ALFRED o prioritate de cercetare si dezvoltare, Ministerul Cercetarii a afirmat: "ALFRED nu a devenit o prioritate a acestui Guvern. Inca din 2011, Guvernul roman si-a aratat disponibilitatea (prin aprobarea unui memorandum guvernamental), pentru cercetari suport si dezvoltarea de tehnologii in vederea construirii pe teritoriul tarii noastre a reactorului de demonstratie racit cu plumb, ALFRED. Investia a fost incadrata in lista proiectelor prioritare finantate din fonduri europene.De asemenea, in anul 2014 a fost aprobat un Memorandum guvernamental de continuare si promovare a proiectului ALFRED si a fost Creat Consortiul FALCON (ANSALDO Nucleare si ENEA din Italia, RATEN ICN-Rmania si ulterior CVR Cehia).Ca urmare a acestor demersuri, proiectul a devenit parte componenta a Programul de Guvernare aprobat de Parlament. In urma acestor decizii, prin Hotarare de Guvern, in acest an s-a completat strategia de cercetare amintita atat cu proiectul referit cat si cu alte actiuni suport".Pana sa fie numit ministru al Cercetarii in guvernul Grindeanu, Serban Valeca a fost presedintele Consiliului Stiintific al Institutului de Cercetari Nucleare Pitesti-Mioveni. De-a lungul anilor, Valeca a incercat sa obtina fonduri si sustinere pentru acest proiect. In octombrie 2015, el anunta ca a primit din partea Comisiei Europene promisiunea ca la urmatoarea rectificare a bugetului European vor fi alocate fonduri suplimentare pentru lucrarile de cercetare si proiectare la noul reactor ALFRED din Mioveni. ( sursa Intrebat despre existenta unui posibil conflict de interese in promovarea acestui proiect de catre ministrul Valeca, Ministerul Cercetarii a respins ingrijorarile, sustind ca promovarea unui "proiect international", facuta in baza unor decizii parlamentare si guvernamentale, "nu este conflict de interese, ci o activitate obligatorie"."Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti nu este o companie privata, el apartine Statului Roman. In aceste conditii, nu intelegem cum ar putea sa apara un asa-zis conflict de interese. Faptul ca un ministru promoveaza realizarea unui proiect de interes international in baza unei hotarari a forului legislativ si a unor decizii guvernamentale nu este conflict de interese, ci o activitate obligatorie. Pe de alta parte se poate intreba daca detinerea de cunostinte aprofundate dintr-un domeniu sau altul poate fi considerata conflict de interese?", a aratat ministerul.In Nota de fundamentare a HG-ului prin care reactorul ALFRED este trecut in Strategia Nationala de Cercetare se arata, in urma activitatilor Regiei Autonome pentru Tehnologii Nucleare (RATEN ICN) de la Mioveni, infrastructura amintita a ajuns sa capete o recunoastere larga din partea comunitatii de specialitate din Europa precum si din partea autoritatilor europene, si ca "progresele realizate in ultima perioada (...) asigura o baza importanta pentru promovarea finantarii proiectului din fonduri europene structurale si de investitii"."Implementarea Programului de Guvernare 2017-2020, capitolul Cercetare - dezvoltare - inovare presupune modificari in cadrul strategiei pentru a asigura fundamentarea alocarilor bugetare pentru cercetare precum si un grad de utilizare ridicat al fondurilor europene, in principal fondurile structurale si de coeziune", se arata in nota de fundamentare.Potrivit documentului, "activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare dedicate acestei tehnologii la nivel European in cadrul Programelor Cadru Europene (FP5, FP6, FP7 cu continuarea in Orizont 2020) si la nivelul mai multor State Membre ale UE (Italia, Belgia, Suedia, Germania, Cehia, etc.), au permis realizarea proiectului conceptual al demonstratorului ALFRED si al infrastructuri experimentale asociate necesare cercetarii, calificarii componentelor, verificarii proceselor si validarii codurilor de calcul, realizarea unor instalatii experimentale in diferite State Membre si obtinerea unor rezultate importante care permit trecerea la faza de demonstratie. Comisia Europeana a inclus aceasta instalatie de demonstratie in strategia europeana pentru tehnologii energetice (SET - Plan). Realizarea proiectului urmeaza sa se faca de catre un consortiu European format din organizatii de cercetare, firme si universitati. In acest sens, in luna decembrie 2013 a fost semnat acordul pentru consortiul FALCON (Fostering ALfred CONstruction) intre ANSALDO Nucleare, ENEA (Italia), RATEN - ICN.In 2014 consortiul a fost extins prin cooptarea CVR (Republica Ceha). Consortiul asigura principalele componente (proiectare, cercetare, experienta de operare pentru instalatii nucleare) necesare pentru realizarea proiectului. Organizatiile membre sunt printre cele mai avansate, cu un leadership recunoscut in domeniul LFR din Europa."ALFRED reprezinta componenta principala a unei infrastructuri de cercetare unice, explica Ministerul Cercetarii. Acest ansamblu, integrat la nivel european cu alte infrastructuri complementare, ar urma sa asigure instalatiile experimentale necesare pentru dezvoltarea completa a acestei tehnologii, de la cercetarea si testarea materialelor, componentelor si proceselor, pana la demonstrarea completa a viabilitatii filierei LFR.Potrivit sursei citate, infrastructura ALFRED ar urma sa ofere acces tuturor institutiilor interesate in dezvoltarea sistemelor nucleare inovative de Generatie IV precum centre de cercetare, universitati, industrie, utilizatori si autoritati de reglementare din tara si strainatate.ALFRED va avea o putere totala de 300 MWth. Proiectul isi propune sa demonstreze viabilitatea reactoarelor rapide cu plumb, mai exact "caracteristicile asteptate privind securitatea nucleara, competitivitatea economica si sustenabilitatea producerii de energie electrica pe scara larga".Bugetul necesar pentru construirea ALFRED este estimat la un miliard de euro. Incluzand toate activitatile de sprijin si infrastructura, bugetul total va fi de aproximativ 1,7 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Reprezentantei Comisiei Europene din Romania.Intrebat care este suma totala estimata pentru acest proiect si cat va suporta Romania, Ministerul Cercetarii a precizat doar ca pana la aceasta data nu au fost alocate fonduri pentru ALFRED, adaugand ca banii vor veni din fonduri structurale, programe de cercetare nationale, Programul Cadru de Cercetare European EURATOM si alte contributii publice si private (indeosebi din partea industriei nucleare)."Tehnologiile aferente ALFRED vor fi realizate de catre un consortiu national in cooperare cu unul multinational de cercetare (...).Suplimentar pe tema, in acest an, a fost semnat intre EURATOM-JRC si DOE-SUA un acord aferent dezvoltarii tehnologiei ALFRED, unde institutele noastre sunt parte.In prezent, comunitatea stiintifica depune eforturi pentru dezvoltarea in parteneriat international a trei proiecte de cercetare majore ce vor reprezenta poli importanti de dezvoltare tehnologica, dezvoltare regionala, cu programe dedicate educationale precum si creerea unui numar mare de locuri de munca inalt calificate: ELI-NP, DANUBIUS-RI si ALFRED. Toate aceste mega-proiecte se afla in stadii diverse de dezvoltare si vor fi implementate pe termen scurt (ELI-NP), termen mediu (DANUBIUS_RI) si termen lung (ALFRED).Cu aceasta ocazie va informam ca, pe langa cele prezentate, in primul semestru, MCI va lansa noi competitii atat in domeniul cercetarii fundamentale cat si al cercetarii aplicative care vor avea adresabilitate pentru tot domeniul CDI din fondurile bugetare aprobate, precum si pe AXA1-POC cu finatare europeana prin AM-MDRAP", a precizat ministreul.