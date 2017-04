Procurori: Adolescenta din Sibiu care a murit luna trecuta dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc juca Balena Albastra

Pana in prezent, toate variantele aparute in presa descriu jocul drept o camera de chat pe retelele sociale, astfel incat nu e clar la ce aplicatie se refera procurorii cand spun ca a fost descarcata pe telefonul mobil al adolescentei."S-a retinut ca minora VDS a descarcat, pe telefonul sau mobil, jocul intitulat si a inceput a-l juca folosind pseudonimul , avand mai multe postari pe Facebook si Instagram ce indica parcurgerea acestui joc, precum si unele imagini cu trimitere directa la acte de suicid. Avand in vedere toate aceste aspecte, s-a apreciat ca exista date si indicii temeinice ca decesul numitei VDS nu a fost unul accidental, ci un act de suicid determinat de persoane ramase neidentificate pana la acest moment ce ar fi putut recurge la constrangere morala in acest scop al determinarii sinuciderii, prin intermediul acestui joc , in cadrul caruia sarcina finala de indeplinit ar fi tocmai actul de sinucidere", se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Potrivit sursei citate, s-a dispus declinarea dosarului catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism -Serviciul Teritorial Brasov, in conditiile in care la nivelul acestei unitati de parchet este inregistrat un dosar penal in care se efectueaza cercetari fata de utilizatori ai jocului respectiv.Adolescenta de 15 ani a murit, pe 15 martie, dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc cu 9 etaje din municipiul Sibiu, pe care se urcase impreuna cu niste prieteni.Initial, surse oficiale au declarat ca fata, impreuna cu alti sase prieteni, urcase la etajul al noualea al blocului turn situat intr-o zona semicentrala a orasului, intr-un balcon comun in care accesul se face de pe casa scarilor.Ulterior, anchetatorii au stabilit ca fata de 15 ani s-a asezat pe o bordura si a scos picioarele printr-un cadru metalic montat pe peretele exterior al blocului cu rol de balustrada, care s-a desprins, tanara cazand in gol si murind pe loc.Ancheta a scos la iveala faptul ca doua profesoare si inca o persoana adulta s-au aflat pe bloc inaintea producerii incidentului. Cadrele didactice sustin ca la plecare le-au cerut tinerilor sa coboare, directorul Colegului Tehnic "Cibinium" spunand ca acestea erau in timpul liber si ca s-au intalnit intamplator pe strada cu elevii si au urcat pe bloc sa admire orasul.In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa."Balena Albastra" este un joc online lansat in Rusia, din cauza caruia peste 130 de adolescenti s-ar fi sinucis. Jocul le-ar impune celor care il practica sa indeplineasca mai multe provocari, care ar putea ajunge pana la a se sinucide.