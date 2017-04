Tudorel Toader despre dezincriminarea conflictului de interese: Ministerul Justitiei a dat aviz negativ proiectului de lege. Venim cu proiectul nostru prin care punem in acord cu deciziile CCR

"Noi am dat un aviz negativ la proiectul de lege, pentru ca proiectul de lege despre care am vorbit astazi se refera si la modificarea articolului 301 si articolului 308 privind conflictul de interese. De la noi, sub semnatura mea, a plecat o avizare negativa, de nesustinere a proiectului de lege, pentru ca venim cu proiectul nostru prin care le punem in acord. Este adevarat ca noi ramanem aici in limita deciziilor CCR, dansii, legiuitorul, au deplina libertate sa modifice mai mult decat limitele deciziilor CCR. Legiuitorul are bariera Constitutiei", a afirmat Tudorel Toader, citat de Agerpres.Legislatia din Romania este de multe ori lipsita de coerenta, motivul fiind modificarile survenite pe parcurs, mai spune Tudorel Toader: "Am vorbit si cred cu convingere faptul ca avem un fel de inflatie legislativa. Am repetat si repet faptul ca legislatia, de aceea avem o practica neunitara, pentru ca legislatia noastra de multe ori n-are coerenta, n-are cursivitate, pentru ca multe modificari survin pe parcurs, modificari de natura sa adauge, sa elimine, sa rezolve ceva punctual in textul de lege, fara ca ele sa se completeze, sa aiba si coerenta. Asta este procedura noastra parlamentara, are cineva o initiativa care punctual poate sa fie buna, dar numai pe fragmentul acela de lege."Deputatii juristi au dat marti un raport de admitere pentru un proiect de lege de modificare a Codului Penal care dateaza din 2014, deja adoptat de Senat in mod tacit, care modifica art. 301 si 308 din Codul Penal privind infractiunea de conflict de interese. In cadrul comisiei juridice au fost adoptate mai multe amendamente fata de forma adoptata in 2015 de Senat, iar unul dintre acestea prevede ca trebuie sa fi fost "pricinuit un prejudiciu de interes public" pentru ca angajarea unei rude sau a unor persoane cu care s-a aflat in raport de munca de catre functionarul public sa fie considerat infractiune. Aceste modificari au fost inlocuite cu alte prevderi in sedinta de marti a deputatilor juriisti. DNA a criticat in 2015 initiativa.