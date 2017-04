Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani: Vreme calda, cu valori termice normale pentru aceasta perioada, de Florii si de Pasti

In Muntenia, in prima saptamana de prognoza, temperaturile vor scadea fata de cele inregistrate la debutul lunii aprilie si se vor situa in jurul celor climatologic specifice perioadei din an, astfel ca maximele vor fi cuprinse intr-un ecart mediu de 13 - 18 grade, iar minimele intre doua si 7 grade. Incepand cu data de 9 aprilie, vremea se va incalzi din nou, estimarile indicand valori diurne de la 17 la 21 de grade si pe timpul noptilor de la 5 la 9 grade, ca medie regionala. Averse mai frecvente, in general moderate cantitativ, se vor semnala in intervalul 4 - 6 aprilie, cu o probabilitate mai mare in orele dupa-amiezelor, iar aparitia ploilor nu este exclusa nici pentru perioada 13 - 14 aprilie. In schimb, prognoza releva sanse foarte reduse de ploaie pentru zilele de sfarsit de saptamana.In Transilvania, in prima saptamana de prognoza, valorile termice, mai ales cele diurne, vor scadea semnificativ fata de cele inregistrate la debutul lunii aprilie. Prin urmare, vor fi maxime cuprinse intr-un ecart mediu de 10 la 16 grade si minime de la 0 la 7 grade, cu cele mai scazute valori in perioada 6-7 aprilie, cand vor caracteriza o vreme mai rece decat ar fi normal. Din data de 9 aprilie, vremea se va incalzi din nou, fiind de asteptat valori diurne intre 14 si 20 de grade, respectiv nocturne, de la doua la 7 grade, mediat pe regiune. Probabilitatea de aparitie a ploilor, local moderate cantitativ, va fi mai ridicata in perioada 5-7 aprilie si 12-14 aprilie. In schimb, conditiile cele mai reduse de ploaie vor fi in zilele de sfarsit de saptamana, precum 8 - 9 si 15 - 16 aprilie.In Moldova, in prima saptamana de prognoza, temperaturile vor scadea fata de cele inregistrate la debutul lunii aprilie. In zilele de 6 si 7 aprilie, vremea va fi racoroasa mai ales in jumatatea de nord a regiunii, cu temperaturi ziua de 9 - 14 grade si noaptea de pana la 4 grade, in medie regionala. Incepand cu data de 9 aprilie, vremea se va incalzi din nou, estimarile indicand un ecart mediu al maximelor de 16 - 20 de grade si al minimelor de 5 - 9 grade. Ploi mai frecvente, in general moderate cantitativ, se vor semnala in jurul datei de 6 aprilie. Pentru celelalte zile ale intervalului de referinta se mentine o probabilitate relativ ridicata pentru ploi locale. Exceptie vor face zilele de sfarsit de saptamana (8 - 9 aprilie, respectiv 15 - 16 aprilie) cand sansele de ploaie vor fi cele mai reduseIn Dobrogea, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vor fi variatii termice de la o zi la alta, dar in general valorile se vor mentine apropiate de cele climatologic specifice primei decade de aprilie, cu un ecart mediu de 11 - 16 grade, ziua, si 4 - 7 grade, noaptea. Apoi, din data de 9 aprilie, sunt estimate temperaturi in crestere usoara si treptata, maximele urmand a ajunge pana la valori medii de 14 - 18 grade, iar minimele la 6 - 9 grade. In intervalul 4 - 7 aprilie, instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse locale, moderate cantitativ, iar aparitia ploilor nu este exclusa nici pentru perioada 13 - 14 aprilie. In schimb, conditiile cele mai reduse de ploaie vor fi la sfarsitul primei saptamani, dar foarte probabil si al celei de-a doua, din intervalul de referinta.In regiunea Olteniei, temperaturile vor scadea, in prima saptamana, fata de cele inregistrate la debutul lunii aprilie si vor deveni apropiate de cele climatologic specifice perioadei din an, astfel incat maximele vor fi cuprinse intre 13 si 18 grade, in timp ce minimele vor oscila intre doua si 7 grade Celsius. Incepand cu data de 9 aprilie, vremea se va incalzi din nou, pana la valori diurne de 17 - 21 de grade si nocturne de 5 - 9 grade. Averse moderate cantitativ se vor semnala in zilele de 4 si 5 aprilie, cu o probabilitate mai mare in orele dupa-amiezelor. Aparitia ploilor va mai fi posibila si in zilele de 13 si 14 aprilie. In schimb, estimarile arata sanse foarte reduse de ploaie pentru zilele de sfarsit de saptamana, respectiv 8 - 9 aprilie si 15 - 16 aprilie.In Banat, pe parcursul primei saptamani de prognoza, valorile termice vor fi in scadere semnificativa fata de cele inregistrate la debutul lunii aprilie, astfel ca, in special in perioada 6-7 aprilie, acestea vor ajunge sa caracterizeze o vreme racoroasa. Media temperaturilor maxime va fi de 12 - 17 grade, iar cea a minimelor de 4 - 7 grade. Incepand din data de 9 aprilie, vremea se va incalzi din nou, astfel ca valorile diurne, in cea mai mare parte a timpului, vor urca pana la o medie de 20 - 22 de grade, iar cele nocturne vor fi de 6 - 10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicata pe parcursul intervalului de referinta, dar in special in perioadele 4-7 aprilie si 12-14 aprilie, cand aversele vor cuprinde areale extinse si vor fi, in general, moderate cantitativ. In schimb, sfarsitul primei, dar si al celei de-a doua saptamani vor fi intervalele cu cele mai reduse conditii de ploaie.In Crisana, pe parcursul primei saptamani, temperaturile vor scadea semnificativ fata de cele inregistrate la debutul lunii aprilie. Vor fi maxime cuprinse intr-un ecart mediu de 10 la 16 grade si minime de 2 - 7 grade, cu cele mai scazute valori in perioada 6-7 aprilie cand vor caracteriza o vreme racoroasa. Ulterior, incepand cu ziua de 9 aprilie, vremea se va incalzi din nou si sunt de asteptat valori diurne de 19 - 21 de grade si nocturne de 5 - 8 grade, media pe regiune. Probabilitatea de aparitie a ploilor, local moderate cantitativ, va fi relativ ridicata pe parcursul intervalului de referinta, dar cu precadere in perioadele 5-7 aprilie si 12-14 aprilie. In schimb, conditiile cele mai reduse de ploaie vor fi in zilele de sfarsit de saptamana (8-9 aprilie, respectiv 15-16 aprilie).In Maramures, comparativ cu valorile inregistrate la debutul acestei luni, intervalul 5 - 8 aprilie va fi caracterizat de temperaturi in scadere accentuata, respectiv maxime ce se vor incadra intr-un ecart mediu de 10 la 15 grade si minime de 0 la 6 grade. Incepand cu ziua de 9 aprilie este estimata o incalzire a vremii care va determina valori diurne de 16 - 20 de grade si nocturne de la 4 la 7 grade. Probabilitatea pentru ploi, local moderate cantitativ, va fi relativ ridicata pe parcursul intervalului de referinta, in mod deosebit in zilele de 5 - 6 aprilie, respectiv 12 - 14 aprilie. In schimb, sfarsitul primei, dar si al celei de-a doua saptamani vor fi intervalele cu cele mai reduse conditii de ploaie.La munte, pe parcursul primei saptamani de prognoza, scaderea de temperatura fata de valorile inregistrate la debutul lunii aprilie va fi semnificativa, astfel ca vremea va deveni chiar rece pentru aceasta perioada din an, in special in perioada 6 - 7 aprilie. In acest sens, se vor inregistra valori maxime de la doua grade Celsius la 8 grade Celsius, in medie. Minimele nocturne vor deveni negative in toata zona montana, la mijlocul saptamanii. Ulterior, din 9 aprilie, vremea se va incalzi din nou, iar valorile termice, de 4 - 10 grade ziua si 0 - 5 grade noaptea, se vor situa in general peste cele climatologic specifice perioadei. Probabilitatea pentru precipitatii, in general moderate cantitativ, va fi relativ ridicata pe parcursul intervalului de referinta, in mod deosebit in 4 si 5 aprilie cand vor predomina ploile, dar si pe 6 si 7 aprilie, cand vor fi mai ales lapovite si ninsori. In schimb, sfarsitul primei saptamani, dar si al celei de-a doua, vor fi intervale cu cele mai reduse conditii de ploaie.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de precizie de aproximativ 60%.