Ministrul Justitiei despre auditul extern pe care il va dispune la cele trei Parchete: Am stiut de la inceput ca nu pot face eu controlul de fond. Evaluarea activitatii nu s-a facut de peste 10 ani

"Aceasta evaluare a activitatii celor 3 Parchete nu s-a facut de peste 10 ani de zile. Orice autoritate publica trece la un moment dat printr-o evaluare de fond. Cand evaluezi pe cineva poti sa evaluezi si pentru ce a facut, si pentru ce nu a facut, pentru inactiuni. La debutul acestei evaluari veti fi anuntati", a afirmat Tudorel Toader."Eu am stiut de la inceput ca nu pot face eu controlul de fond. Multi realizeaza si isi dau acordul ca in doua saptamani, 14 zile, e o iluzie sa faci un control de fond", a adaugat ministrul Justitiei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni seara , la Antena 3, ca va dispune un audit extern la Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pentru a analiza activitatea procurorilor.Ministrul Justitiei a prezentat, miercurea trecuta , rezultatele evaluarii procurorului general si a procurorului sef al DNA, el aratand ca "nu este oportuna declansarea mecanismului institutional de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, si a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi". El a facut aceasta declaratie la finalul evaluarii activitatii sefilor celor doua institutii, in urma deciziei Curtii Constitutionale care a stabilit ca DNA si-a incalcat atributiile constitutionale prin anchetarea unor presupuse ilegalitati in procesul de adoptare a controversatei OUG 13.Tudorel Toader a criticat insa, saptamana trecuta, DNA si Parchetul General pentru ancheta asupra OUG 13.El a afirmat atunci ca este "oportuna necesitatea instituirii unei atente monitorizari, a unei obligatii de raportare a activitatii procurorilor de la DNA, DIICOT, PICCJ, o autoritate pe care trebuie sa o exercite ministrul Justitiei, fara ingerinte in activitatea procurorului de a da solutii, pentru a identifica modul in care procurorii inteleg sa respecte limitele de competente" constitutionale si legale.Ministrul Justitiei a mai precizat ca monitorizarea se va exercita "ca un mecanism care sa dea eficienta, consistenta prevederilor art 132 din Constitutie, de exercitare a autoritatii ministrului Justitiei asupra procurorilor".El a subliniat ca echilibrul constitutional "a fost restabilit de CCR prin pronuntarea deciziei, fara alte masuri extraconstitutionale", respectiv faptul ca "procurorii nu pot ancheta ministri, parlamentari, autoritati decidente in opera de legiferare, indiferent de nivelul normativ pe care il adopta, nu pot ancheta oportunitate, constitutionalitate, circumstante".Tudorel Toader a mai precizat ca a realizat singur evaluarea celor doi procurori, fara ingerinte din exterior.