Tudorel Toader despre criticile lui Florin Iordache: Dansul are perspectiva de a privi in viitor, eu am perspectiva de a privi in trecutul dumnealui

"Eu voi da drumul la proiectul de lege fara prag (pentru abuzul in serviciu - n.red.) pentru ca in dispozitivul Curtii Constitutionale nu se vorbeste de prag. Proiectul de lege il voi da cu aprobarea guvernului si il voi trimite in dezbatere in dezbatere parlamentara. Va trece pe la comisiile juridice, apoi la plenul celor doua camere. Cind proiectul va ajunge unde se va intalni cu ministrul Florin Iordache, el avand si experientele de legiutor mai vechi sau mai recente, poate sa intervina in limita competentelor constitutionale asupra proiectului de lege", a spus Tudorel Toader intr-o conferinta de presa.Intrebat in mod repetat cum raspunde criticilor lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu legate de concluzia evaluarii activitatii DNA si Parchetului General, Tudorel Toader a spus: "Nu cred ca trebuie sa le raspund. Daca ma vor intreba, le voi raspunde, dar nu prin intermediul presei. Daca voi fi invitat (in fata coalitia de guvernare - n.red.) voi merge. Nu ma duc sa ma justific, ci ma duc sa fac mai bine explicat continutul acelui raport si concluziile. Am intrebat pe cineva, o persoana vocala, daca a citit cuvant cu cuvant raportul prezentat. Raspunsul: nu l-am citit, dar stiu. Multi credem ca stim fara sa citim".