YOUth Parlamentor 2.0 si-a ales castigatorii!

Să-i cunoaștem așadar pe cei trei și să descoperim materialele înscrise în concurs:1. Pircalaboiu Andrei Marius, 23 ani, din Sibiu - este dezvoltator de software și student la informatică. A înscris în concurs un infografic, alături de justificarea transmisă în limba engleză:”Andrei Marius Pircalaboiu. 23 years old. Professional software developer. Computer science student. History, geography and travel enthusiast. Proud young European. Understanding the importance of the European Parliament to maintain the EU together should be an aspect which every person living inside its borders should discern. The two world wars and the rise of nationalism are two grave wounds in our history that should not be forgotten. In my opinion, Europe should continue to promote these values, but also to adapt in dire times, otherwise the populist agenda will take over its people. We have and we need more persons with clear and sincere ideas in the benefit of this continent and the people. We, through the people we've chosen to represent us, are the ones who decide the course of history and it’s our duty to ensure that honest and professional people will be promoted both in the Parliament and in the Commission. It would be a great honor for me to participate within this study visit.”, 21 ani, din comuna Berceni, județul Ilfov - ne-a transmis un smart animation despre decizia Parlamentului European de a reduce roaming-ul în cadrul UE:, 23 ani, din Calafat, județul Dolj - a ales să înscrie în concurs un infografic privind reforma reglementării serviciilor de plată.''Infograficul reprezintă informația pe scurt a ceea ce urmează a fi noua revoluție în sistemul de plăți, revoluție care va afecta fiecare cetățean și stat din Uniunea Europeană (…) Intenția realizării infograficului este de a informa oamenii despre oportunitatea care va fi prezentă în 2018 dar și despre schimbarea majoră la care ne va supune această lege. Cred cu tărie în oportunitățile oferite de această directivă, atât în domeniul economic cât și în viața socială de zi cu zi a europenilor”, și-a justificat tânărul alegerea.

Câștigătorii vor beneficia de o bursă de studii de trei zile la Bruxelles, la Parlamentul European, organizată cu sprijinul eurodeputatului român Siegfried Mureșan.

Cheltuielile privind cazarea, mesele și transportul (cu avionul) sunt asigurate integral de către organizatori.

YOUth Parlamentor 2.0 le mulțumește tuturor celor înscriși în concurs și îi felicită pe câștigători!