Proiectul de modificare a Codurilor penale pleaca de la Ministerul Justitiei fara prag pentru abuzul in serviciu. Tudorel Toader anunta si transpunerea directivei europene care vizeaza confiscarea extinsa a averilor

Tudorel Toader despre abuzul in serviciu: "Voi da drumul la proiectul de lege fara prag, pentru ca in decizia CCR nu se vorbeste despre prag. Proiectul de lege va fi trimis in dezbatere publica si in procedura parlamentara, nu va fi ordonanta. Cand va ajunge acolo unde se va intalni cu ministrul Iordache (fostul ministru - n.red), el poate sa intervina asupra textului de lege in limita competentelor constitutionale."

Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, pentru punerea lor in acord cu deciziile CCR. Modificarile vizeaza strict punerea de acord a Codurilor cu deciziile CCR, nimic mai mult, nimic mai putin.Am facut modificari pentru a pune de acord atat cu deciziile de admitere, cat si cu deciziile interpretative.Vom continua cu elaborarea altor proiecte de lege pentru punera in acord a intregii legislatii cu deciziile de admitere sau de respingere ale CCR.Am elaborat de asemenea proiectul de lege privind transpunerea directivei europene privind confiscarea extinsa. Termenul a expirat de multa vreme, riscam sanctiuni si cu prioritate am elaborat proiectul de transpunere a acestei directive.Urmeaza alte proiecte de lege care vor viza transpunerea altor directive.Lucram la pachetul de legi pentru justitie. Avem puncte de vedere de la buna parte din autoritatile implicate. Vom da drumul la proiectele de lege in dezbatere publica si in procedura parlamentara.Tudorel Toader a mai anuntat si ca Ministerul Justitiei va face angajari, existand in acest moment 45 de posturi vacante, dar si ca MJ va lansa o revista a institutiei.Despre: Ministerul, comisiile juridice si camerele parlamentului, au competente complementare. Voi da drumul la proiectul de lege fara prag, pentru ca in decizia CCR nu se vorbeste despre prag. Proiectul de lege va fi trimis in dezbatere publica si in procedura parlamentara, nu va fi ordonanta. Cand va ajunge acolo unde se va intalni cu ministrul Iordache, el poate sa intervina asupra textului de lege in limita competentelor constitutionale.Despre auditul extern pe care il va dispune la Ministerul Public, DNA si DIICOT: Aceasta evaluare de fond a activitatii celor 3 parchete nu s-a facut de peste 10 ani de zile. Orice autoritate publica trece la un moment dat printr-o evaluare de fond.Cand evaluezi pe cineva poti sa evaluezi si pentru ce a facut, si pentru ce nu a facut, pentru inactiuni.La debutul acestei evaluari veti fi anuntati.