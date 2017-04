Mircea Miclea: Campaniile media si cele publice legate de Balena Albastra cresc probabilitatea de a se intampla nenorociri in loc sa o reduca

Psihologul Mircea Miclea, director al Centrului de Psihologie Cognitivă Aplicată si fost ministru al Educatiei, critica prestatia presei si a politicienilor pe subiectul "Balena Albastra". Miclea spune intr-un interviu pentru HotNews.ro ca efectul campaniilor de presa si al celor politice este exact invers decat cel intentionat, argumentand ca cei care intra intr-un asemenea "joc" cauta in primul rand atentie.Ce spune Mircea Miclea despre impactul pe care il pot avea asupra tinerilor campaniile mediatice si politice pe tema presupusului "joc"?Ce efect psihologic poate avea asupra tinerilor modul cum media din Romania au abordat tema Balenei Albastre?Efectul este invers decat cel intentionat - acela de a preveni. [Acoperirea media] va atrage si mai mult atentia asupra acestui joc sau asupra acestui gen de jocuri. Practic, cei care se joaca astfel de jocuri cauta in primul rand atentie: din partea celor din retea, a altor "jucatori", a parintilor sau apartinatorilor. Practic, sunt vanatori de atentie. Vorbind atat de mult despre joc, media si politicul atrag practic si mai mult atentia, deci mai multi dintre adolescenti care au vulnerabilitati se vor implica. [Astfel de campanii] in loc sa reduca probabilitatea de a se intampla nenorociri, o cresc.Tinand cont de psihologia tinerilor, cum credeti ca ar trebui sa arate o relatare media responsabila pe tema Balenei Albastre?In primul rand, inainte de a relata ar trebui ca media sa verifice datele, in ce masura stirile sau efectele sunt corecte, validate, pe baza de date empirice sau nu. Verifici sursele. In al doilea rand ar trebui sa fie o relatare minimalista. Numai ca si media sunt in goana dupa atentie. Din acest punct de vedere interesele media si cele ale adolescentilor sunt asemanatoare. Media ia un subiect de acest gen si il suprasoliciteaza. Subiectul ar trebui sa fie tratat ca un fenomen, dar minimalist. Sunt mult mai multe lucruri mai grave care nu-s tratate mai deloc in presa sau sunt tratate minimalist.: Ce impact credeti ca poate avea asupra tinerilor o campanie de preventie precum cea lansata de Ministerul de Interne si Primaria Capitalei?Cred ca aceste campanii sunt gresite, pentru ca atrag si mai mult atentia asupra "jocului" si ii fac si mai vulnerabili pe cei vulnerabili. Mesajul care rezulta: daca jucati acest joc, veti castiga si mai multa atentie. Aici este, sigur, si un oportunism politic; in loc de lucruri serioase precum reforma curiculara, politicienii se ocupa de asemenea campanii. Devine o problema fals semnificativa. Ea in realitate nu ar trebui sa fie asa.Dar cum credeti ca ar trebui abordati tinerii, pe aceasta tema, cu sau fara ajutorul specialistilor?Cred ca o discutie la orele de consiliere sau orientare, care sunt in fiecare scoala saptamanal, e binevenita. Dar sa aiba loc in cadru firesc pentru tineri, minimalist.