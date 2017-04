Zeci de perchezitii in Arges la persoane suspectate de taieri ilegale de arbori

''La data de 5 aprilie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului Judetean Arges, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale si al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, efectueaza 40 de perchezitii domiciliare pe raza comunelor Bughea de Sus, Albestii de Muscel si Rucar la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de taiere fara drept de arbori, furt de arbori, tainuire la furt de arbori si complicitate la furt de arbori'', se arata intr-un comunicat al IPJ Arges.Din cercetari a reiesit ca, in perioada octombrie 2016 - martie, persoanele vizate ar fi taiat ilegal peste 5.200 de arbori, respectiv cantitatea de aproximativ 1.235 metri cubi, in valoare de peste 163.000 de lei, iar ulterior ar fi transportat, prelucrat si comercializat materialul lemnos.39 de persoane vor fi conduse la sediul Politiei Municipiului Campulung pentru audieri.Actiunea se desfasoara cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale si al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges.