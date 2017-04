In plina epidemie de rujeola, vaccinul este pe sfarsite. Zece directii de sanatate publica au epuizat din februarie stocurile

In plina epidemie de rujeola, care afecteaza Romania din septembrie 2016 si care a totalizat, pana in 31 martie, 4.025 de cazuri, dintre care 18 decese, stocurile de vaccin vor fi epuizate, cel mai tarziu, la sfarsitul lunii aprilie. Deja, in februarie, zece directii judetene de sanatate publica nu mai aveau nicio doza, iar in Ilfov nu mai era vaccin nici in cabinetele medicilor de familie, potrivit datelor centralizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit News.ro.

La sfarsitul lunii februarie, pe langa problemele cu vaccinul impotriva hepatitei B, cu vaccinul hexavalent si cu vaccinul tetravalent, era semnalata si lipsa vaccinului ROR, utilizat impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, potrivit reprezentantilor CNSCBT.

Astfel, la acea data, stocurile de vaccin ROR erau epuizate in zece dintre directiile judetene de sanatate publica, respectiv Ilfov, Vrancea, Tulcea, Satu Mare, Mehedinti, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin, Botosani si Arges.

La 28 februarie, la nivel national mai erau 86.749 doze de vaccin ROR, dintre care 17.445 la directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si la 69.304 la cabinetele medicilor de familie.

Potrivit statisticilor, in intervalul 31 ianuarie-28 februarie au fost consumate 44.219 doze de vaccin ROR. In acest ritm, stocul din 28 februarie, de 86.749 doze, se va epuiza pana la sfarsitul lunii aprilie.

Potrivit specialistilor, din vaccinurile care se aflau in depozitele directiilor de sanatate publica judetene se puteau face redistribuiri catre zonele deficitare, dar vaccinurile care se afla in cabinetele medicilor de familie nu mai pot fi redistribuite.

"Oricum, cu un consum de aproape 45.000 de doze lunar, la 1 mai stocurile vor fi epuizate", a explicat, pentru News.ro, un medic de familie.