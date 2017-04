CCR cere incriminarea faptei de conducere a unui tractor agricol pe drumurile publice fara a poseda permis

CCR a luat in discutie exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 335 alineatul (1) din Codul penal si articolul 6 punctul 6 teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, potrivit unui comunicat al CCR transmis Agerpres. Articolul 335 alineatul (1) din Codul penal prevede: "Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani", in timp ce articolul 6 punctul 6 teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 spune ca, "in sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles: (...) Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, precum si tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule"."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in articolul 335 alineatul 1 din Codul penal, care nu incrimineaza fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fara permis de conducere, este neconstitutionala. De asemenea, Curtea a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 pct. 6) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002", se arata in comunicat.Sursa citata noteaza ca, in argumentarea acestei solutii, Curtea a retinut ca necorelarea dintre articolul 335 alineatul (1) din Codul penal si articolul 6 punctul 6 teza a doua din OUG numarul 195/2002 determina un veritabil viciu de neconstitutionalitate, care rezulta din omisiunea reglementarii, in cuprinsul articolului 335 alineatul 1 din Codul penal, a tractoarelor agricole sau forestiere ca obiect material al infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fara permis de conducere."Conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de o persoana care nu poseda permis de conducere prezinta pericol social ridicat si aduce atingere unor valori sociale protejate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, care are drept scop tocmai asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, valoare garantata de art. 22 din Constitutie", se mai mentioneaza in comunicat.Astfel, potrivit CCR, daca o asemenea fapta nu este descurajata prin mijloacele dreptului penal, are loc incalcarea valorilor fundamentale, ocrotite de Codul penal, precum drepturile si libertatile cetatenilor, respectarea Constitutiei si a legilor, care sunt consacrate prin articolul 1, alin. (3) si (5) din Legea fundamentala printre valorile supreme.De asemenea, Curtea a retinut incalcarea dispozitiilor articolului 16 din Constitutie, deoarece imprecizia legislativa genereaza discriminari, fara a exista vreo motivare obiectiva si rationala care sa le justifice."Este in afara oricarui argument juridic rational si rezonabil ca o persoana care poseda permis de conducere, acordat pentru alta categorie decat tractoarele agricole sau forestiere, si care conduce un asemenea vehicul pe drumurile publice sa poata avea calitatea de subiect activ al infractiunii prevazute de art. 335 alin. (2) din Codul penal, in timp ce o persoana care nu detine deloc permis de conducere si care conduce pe drumurile publice un tractor agricol sau forestier sa nu fie sanctionata penal", mai arata sursa citata.Prin urmare, Curtea a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in articolului 335 alineatul 1 din Codul penal incalca articolul 1 alin. 3 si 5 privind statul roman, articolul 16 privind egalitatea in drepturi si articolul 22 privind dreptul la viata, integritate fizica si psihica din Legea fundamentala.Totodata, Curtea a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in articolul 6 punctul 6 teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului numarul 195/2002, care exclude tractoarele agricole si forestiere din categoria autovehiculelor, nu incalca dispozitiile din Constitutie invocate.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei judecatoresti care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penala.