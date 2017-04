Patriarhia Romana, despre chipul Patriarhului Daniel pe clopotele de la Catedrala Neamului: Este o traditie justificata

"Preafericitul Parinte Patriarh Daniel este ctitorul spiritual al Catedralei Neamului. Este o traditie justificata de importanta gestului facut pentru ridicarea noului lacas de cult. Nu este un gest de mandrie, asa cum incearca sa creada unele persoane. Este o pecete ascunsa la care nu ajunge nicio privire niciodata, stiind unde sunt montate clopotele", a spus purtatorul de cuvant al Patriarhiei in legatura cu turnarea in bronz a chipului Patriarhului, pe exteriorul clopotelor de la Catedrala Neamului.Vasile Banescu a mai spus ca inscrisurile de pe clopot raman ca marturie pentru viitor, asa cum raman, in toate biserici, chipurile ctitorilor.De altfel, in 2008, cand au fost schimbate clopotele de la Catedrala Patriarhala, reprezentantii fabricii de clopote Grassmayr au explicat ca este o traditie a bisericii crestine sa aiba inscriptie cu chipul Intaistatatorului bisericii respective."In saptamana in care am primit comanda de la PF Daniel au mai venit doua comenzi: una de la Vatican, cu chipul Papei Benedict al XVI-lea si alta din Italia, cu chipul Papei Ioan Paul al-II-lea", spunea, in septembrie 2008, directorul turnatoriei de clopote Grassmayr, din Innsbruck.In primavara lui 2008, au inceput ample lucrari de restaurare a Catedralei patriarhale, in acelasi timp avandu-se in vedere si achizitionarea a patru noi clopote care le-au inlocuit pe cele vechi, deteriorate, din clopotnita de pe Dealul Patriarhiei.Cele patru clopote au fost binecuvantate, dupa o veche randuiala liturgica pastrata cu strictete in Ortodoxie, de o delegatie a Patriarhiei Romane, in timpul turnarii lor, la turnatoria de clopote Grassmayr, din Innsbruck, mai arata reprezentantii Patriarhiei. Si clopotele Catedralei Patriarhale au insemnele patriarhale: steaua, crucea si chipul Patriarhului Daniel, precizeaza institutia religioasa.In 2008 s-au implinit 350 de ani de cand Biserica actualei Catedrale patriarhale, ctitorita de voievodul Tarii Romanesti, Constantin Serban Basarab (1654-1658), a fost sfintita de patriarhul Macarie al Antiohiei si al Intregului Orient, impreuna cu mitropolitul Stefan al Tarii Romanesti si cu episcopii de Ramnic si de Buzau.Primul dintre cele sase clopote ale Catedralei Mantuirii Neamului a fost turnat tot la Innsbruck in 11 noiembrie 2016 si cantareste 25 de tone, fiind acordat pe Do diez (gama zero).Executat din bronz, clopotul are un sunet pur, conferit atat de calitatea materialelor, cat si de tehnica folosita. Masurand 3,3 metri inaltime si 3,3 metri latime, clopotul turnat in data de 11 noiembrie este cel mai mare dintre cele sase clopote ale Catedralei Mantuirii Neamului, precizeaza Patriarhia.In 21 aprilie, vor fi turnate celelalte cinci clopotele destinate Catedralei Mantuirii Neamului. Procesul consta in mai multe etape. Aliajul, incalzit la o temperatura de 1.150 de grade Celsius, va fi turnat in forma clopotelor. Urmeaza apoi racirea controlata, intr-o perioada mai lunga de timp.Clopotele turnate la Innsbruck in Austria au o garantie de 15 ani si o viata apreciata la peste 400 de ani.